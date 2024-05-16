«Мир виноват»: Зеленский заявил, что Украина может потерять Харьков Зеленский не исключил потерю контроля над Харьковом без систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свои планы, чтобы посетить Харьков и провести там заседание ставки. По его словам, ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», но крайне сложная. Поэтому украинский президент вновь попросил западные страны поставить Киеву системы ПВО Patriot. По его мнению, без них Украина рискует потерять Харьков.

Украинский президент Владимир Зеленский отменил запланированную поездку в Испанию и приехал в Харьков. Сейчас второй по величине город Украины в опасности из-за наступления российской армии, сообщил канал ABC News.

Зеленский вместе с журналистами посетил госпиталь, где проходят лечение раненые военнослужащие. Украинский лидер пообщался с солдатами и вручил им медали за доблесть. Зеленский не смог задержаться в госпитале, поскольку долго оставаться в городе опасно. По словам журналистов ABC News, президент быстро перемещался по палатам, чтобы соблюсти меры безопасности.

«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков», — отметил Зеленский в интервью.

Украинский президент заявил, что за последние несколько дней сотни украинцев погибли или получили ранения, причем многие из них родились именно в этой части страны.

«Весь мир виноват», — ответил Зеленский на вопрос, винит ли он в произошедшем задержку помощи со стороны США. Президент добавил, что мир может и помочь Украине остановить российское наступление.

Журналист ABC News сообщил, что «почувствовал разочарование» Зеленского, когда тот говорил о визите госсекретаря США Энтони Блинкена. Украинский президент отметил, что диалог — «это хорошо», но Украине нужна помощь уже сейчас.

«Все, что нам нужно, — это две системы Patriot, — сказал Зеленский. — Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут».

Он также отметил, что выделенные средства не передали напрямую Украине, а потратили на американские фабрики и на создание американских рабочих мест.

«Мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о недовольстве американцев по поводу выделения крупных сумм на поддержку Киева.

Заседание ставки в Харькове

Президент приехал в Харьков не только вручить медали раненым военным, но и для заседания ставки, на котором он заслушал доклады военного руководства. Главком Александр Сырский и его подчиненные проинформировали украинского президента об обстановке в регионе, в частности в районах Волчанска и Липцов.

«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши возможности противодействовать российским наступательным планам. По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным, усиливаем наши подразделения», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, военное руководство определило план дальнейших действий в регионе.

Дмитрий Медведев предположил, что поездку Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный визит, сообщило РИА Новости.

В начале мая ВС РФ начали продвижение в Харьковской области. Российская армия уже взяла под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Сейчас идут бои за Волчанск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что в одном из сел Волчанской территориальной общины в результате артиллерийского удара получил ранение начальник местной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что во время одного из сражений под Волчанском российская армия получила преимущество. Украинцы запросили эвакуацию раненых и приказ на отход, но командование отказало в просьбах. По данным «Военкоров Русской Весны», тогда выжившие военнослужащие сдались в плен бойцам группировки войск «Север».