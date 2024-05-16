«Мир виноват»: Зеленский заявил, что Украина может потерять Харьков

Украинский президент Владимир Зеленский отменил запланированную поездку в Испанию и приехал в Харьков. Сейчас второй по величине город Украины в опасности из-за наступления российской армии, сообщил канал ABC News.
Зеленский вместе с журналистами посетил госпиталь, где проходят лечение раненые военнослужащие. Украинский лидер пообщался с солдатами и вручил им медали за доблесть. Зеленский не смог задержаться в госпитале, поскольку долго оставаться в городе опасно. По словам журналистов ABC News, президент быстро перемещался по палатам, чтобы соблюсти меры безопасности.
«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков», — отметил Зеленский в интервью.
Украинский президент заявил, что за последние несколько дней сотни украинцев погибли или получили ранения, причем многие из них родились именно в этой части страны.
«Весь мир виноват», — ответил Зеленский на вопрос, винит ли он в произошедшем задержку помощи со стороны США. Президент добавил, что мир может и помочь Украине остановить российское наступление.
Журналист ABC News сообщил, что «почувствовал разочарование» Зеленского, когда тот говорил о визите госсекретаря США Энтони Блинкена. Украинский президент отметил, что диалог — «это хорошо», но Украине нужна помощь уже сейчас.
«Все, что нам нужно, — это две системы Patriot, — сказал Зеленский. — Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут».
Он также отметил, что выделенные средства не передали напрямую Украине, а потратили на американские фабрики и на создание американских рабочих мест.
«Мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о недовольстве американцев по поводу выделения крупных сумм на поддержку Киева.
Заседание ставки в Харькове
Президент приехал в Харьков не только вручить медали раненым военным, но и для заседания ставки, на котором он заслушал доклады военного руководства. Главком Александр Сырский и его подчиненные проинформировали украинского президента об обстановке в регионе, в частности в районах Волчанска и Липцов.
«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши возможности противодействовать российским наступательным планам. По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным, усиливаем наши подразделения», — написал Зеленский.
По словам украинского лидера, военное руководство определило план дальнейших действий в регионе.
Дмитрий Медведев предположил, что поездку Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный визит, сообщило РИА Новости.
В начале мая ВС РФ начали продвижение в Харьковской области. Российская армия уже взяла под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Сейчас идут бои за Волчанск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что в одном из сел Волчанской территориальной общины в результате артиллерийского удара получил ранение начальник местной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что во время одного из сражений под Волчанском российская армия получила преимущество. Украинцы запросили эвакуацию раненых и приказ на отход, но командование отказало в просьбах. По данным «Военкоров Русской Весны», тогда выжившие военнослужащие сдались в плен бойцам группировки войск «Север».