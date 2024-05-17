Россиянам дали советы, как правильно питаться на природе

Летом мы часто едим вне дома, устраивая пикники на природе. Чтобы это не привело к неприятным последствиям для здоровья, важно учитывать ряд нюансов. О них «Газете.Ru» рассказала Веселова Екатерина, нутрициолог, академический директор МИИН (Международный Институт Интегративной Нутрициологии).

По словам эксперта, летняя жара способствует размножению патогенных микроорганизмов и порче продуктов. Чтобы этого избежать, лучше не брать с собой готовые блюда, кулинарию и фастфуд.

«Выберете для пикника сезонные фрукты и ягоды, хрустящую листовую зелень и свежие сезонные овощи, орехи, семена, хлеб на закваске, крекеры с хорошим составом, нерафинированные растительные масла (оливковое, тыквенное, масло авокадо). Из этих продуктов можно приготовить вкусные и полезные салаты, сочные брускетты. Если брускетты хочется сделать сытнее и добавить запеченное мясо или рыбу, твердый сыр — обязательно возьмите с собой термосумку с аккумуляторами холода», — рекомендовал специалист.

Если вы решили приготовить шашлыки, необходимо со всей ответственностью отнестись к процессу выбора и хранения продукта.

«Свежее мясо имеет приятный запах, однородную структуру. Поверхность без следов крови. Лучше выбирать охлажденное мясо молодых животных. Свежая рыба имеет полупрозрачные (не мутные) глаза и блестящую чешую, жабры должны быть розовыми и плотно прилегать к тушке. Кожа без повреждений. Маринад рекомендуется приготовить на основе натурального уксуса и пряных специй — это обеспечит дезинфекцию и сдержит размножение патогенной флоры. Оптимальная температура хранения свежих мяса/ птицы/ рыбы не выше — 2-4°C. Лучше всего съедать их в течение 3-х часов после готовки», — рассказала она.

Лучший вариант для хранения шашлыка — твердая термосумка с аккумулятором холода. Сохраняет температуру на 25 °C ниже, чем на улице в течение 6-12 часов. Например, если на улице 21°C, то в сумке будет -4 °C.

«Чтобы шашлык получился еще вкуснее, используйте соусы. Тщательно выбирайте соус в супермаркете (в составе могут быть консерванты и подсластители) или приготовьте его самостоятельно. Например, томатный соус на основе помидоров и горчицы со свежим базиликом; соус на основе грецких орехов с пряными специями и травами; соус чимичурри на основе петрушки и чеснока», — посоветовала нутрициолог.

Если же вы собрались в путешествие в автомобиле/на поезде, самую большую проблему представляют «дорожные вкусняшки». Как правило, это лапша быстрого приготовления, колбаса, консервы, сладости, чипсы и газированные напитки. Такие продукты могут привести к расстройству ЖКТ и пищевому отравлению. В итоге, поездка будет испорчена.

«При планировании поездки в автомобиле/на поезде, правильнее будет позаботиться о еде заранее. В дорогу с собой можно взять легкий перекус, который не испортится без холодильника: кашу, не требующую варки, вы сможете легко приготовить в пути, добавьте к ней сезонные ягоды, фрукты или орехи по вкусу; орехово-ягодные батончики, чипсы из овощей, фруктов или водорослей, флаксы (хлебцы из пророщенного зерна)», — заметила эксперт.

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