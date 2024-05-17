МИД РФ обвинил США в затягивании переговоров по обмену заключенными

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными. Его слова приводит ТАСС.

«Раньше удавалось некоторые резонансные случаи, что называется, закрыть, а потом возникла нынешняя длительная пауза», — заявил он.

По словам Рябкова, МИД РФ не является непосредственным участником обменов заключенными, однако, по его данным, российские предложения «до сих пор американской стороной не воспринимаются». В этой связи дипломат призвал Вашингтон сосредоточиться на уже представленных РФ предложениях.

Перед этим координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенных с Москвой.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал о несостоявшихся планах обменять Алексея Навального на российских заключенных на Западе.

Глава российского государства назвал Алексея Навального по фамилии.

Ранее Трамп заявил, что сможет добиться освобождения Гершковича при победе на выборах.