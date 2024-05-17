Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подробно обсудили украинский кризис в ходе встречи в Чжуннаньхае. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам дипломата, «Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си в неформальной обстановке обсудили Украину.

В ходе продолжающегося визита в Китай Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем— братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой.

До этого российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома и извинился за затянувшуюся речь на русском языке. Также Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа, «исключительно насыщенными и содержательными».

Ранее в визите Путина в Китай увидели послание для Запада о новом миропорядке.