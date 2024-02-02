Депутаты отозвали подписи под проектом о призывном возрасте для новых россиян после критики Володина В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 лет для новых россиян

Российские депутаты предложили увеличить призывной возраст до 50 лет для мужчин, вступивших в гражданство РФ, поскольку многие из них уклоняются от постановки на воинский учет, что особенно актуально во время СВО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал авторов отозвать законопроект, поскольку он не проработан. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов объяснил «Газете.Ru», почему новые россияне в зоне военных действий будут «скорее мешать, чем помогать».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с РИА Новости заявил, что авторам законопроекта об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством стоит отозвать свою инициативу.

«Вопрос не проработан», — считает Володин.

Он добавил, что до представления подобных инициатив публике их необходимо всесторонне обсуждать.

Через час после заявления спикера Госдумы двое инициаторов законопроекта, депутаты Александр Бородай и Михаил Шеремет, отозвали с него свои подписи. Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента. Один из авторов — первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев — сообщил РИА Новости, что инициаторы хотят уточнить инициативу в юридическом плане.

«Восстановить справедливость» без допрасходов

Депутаты Журавлев (член фракции ЛДПР), Бородай (партия «Единая Россия») и Шеремет (партия «Единая Россия») предложили изменить закон «О воинской обязанности и военной службе», в том числе поднять верхнюю планку призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что сейчас иностранцы уклоняются от постановки на воинский учет или дожидаются предельного призывного возраста — 30 лет — и только после этого получают гражданство РФ.

Согласно приведенной авторами проекта статистике МВД РФ, за январь-октябрь прошлого года более 318 тыс. человек стали гражданами РФ. В основном это мигранты из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

«Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, следовательно, каждый гражданин независимо от способа приобретения гражданства обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту. Наибольшую актуальность данный вопрос приобрел в условиях проведения специальной военной операции», — подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта хотят «восстановить справедливость» и утверждают, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

«Это требует серьезного подхода»

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что данная инициатива ни на что не повлияет, поскольку законопроект внесли, но пока не приняли. Он считает, что обычно мигранты не знают о выходящих в России новых законах, поскольку они заняты работой. Коженов уверен, что проинформировать тех, кого инициатива коснется, можно с помощью интернета.

«То, что там что-то депутаты приняли, это обычно мигрантам неинтересно. Я так понимаю, что опять же в зоне спецоперации нужны люди с опытом, отслужившие в армии, имеющие какую-то там военно-учетную специальность, и поэтому когда была частичная мобилизация, рассылали повестки именно тем, кто уже что-то умеет. А эти люди, даже если у себя на родине, допустим, служили в армии, там другое вооружение, другая логика, другие уставы — все другое. То есть, если сейчас его без подготовки, например, отправить, но он будет, мне кажется, скорее мешать, чем помогать. Единой командой они же должны работать. То есть его надо или переучивать как-то, то есть это большая работа. Поэтому очень маловероятно, что если какие-то законы примут, то массово, значит, они поедут вот в зону спецоперации. Просто факторы другие», — объяснил Коженов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал «Газете.Ru», что пока что с текстом законопроекта не ознакомился, но отметил, что его нужно детально прорабатывать с Минобороны и другими структурами:

«Это, видимо, инициативы каких-то коллег. Ко мне они с этим не обращались, поэтому пока не видел, комментировать не могу, тут надо внимательно за этим законопроектом смотреть, потому что есть вопросы. Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьезной проработки».