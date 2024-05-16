«Оснований не было»: хирургов из клиники Хайдарова отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест хирургов клиники Хайдарова после смерти пациента

Следствие предъявило официальные обвинения заведующему клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву. Мужчин отправили под домашний арест как минимум на два месяца. Их обвиняют в оказании некачественных услуг, повлекших смерть человека. Певица Любовь Успенская считает, что реклама, которую Филипп Киркоров сделал клинике Хайдарова, косвенно привела к гибели человека.

45-летнего заведующего хирургическим отделением ООО «Ай Кью Пластик» Илью Елагина и 28-летнего врача-хирурга Тамерлана Кадзаева обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вследствие чего погиб пациент. 16 мая суд отправил их под домашний арест.

По данным следствия, 16 февраля 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов делал операцию по уменьшению желудка в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, чтобы похудеть. Мужчину оперировал Илья Елагин, ассистировал Тамерлан Кадзаев — оба проходят по делу в качестве обвиняемых.

Через день после выписки Гаврилов почувствовал себя плохо. Он снова обратился в «Ай Кью Пластик», где ему сделали вторую операцию. Однако это не улучшило его состояние, и Гаврилова экстренно отправили в другую больницу. Мужчина впал в кому, а через какое-то время скончался. По предварительным данным, во время первой операции произошло заражение крови, что привело к гибели пациента. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а Росздравнадзор потребовал приостановить деятельность клиники на 90 суток.

Источник РИА Новости сообщил, что хирурги не пытались умышленно нанести вред потерпевшему, однако «безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи» и «хотели уменьшить объем работы». Собеседник агентства также утверждает, что в медицинскую карту мужчины внесли изменения, чтобы скрыть следы преступления.

Елагин пробудет под домашним арестом до 14 июля. Он отрицает свою вину, утверждая, что Гаврилов мог не соблюдать предписания врачей.

Представитель «Ай Кью Пластик» Владимир Слащев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что оснований для задержания хирургов не было:

«Не было вскрытия, отсутствует необходимая судебная экспертиза, к задержанию высококлассных, дипломированных специалистов врачей-хирургов, оснований не было. По обыкновению и по тому, как работают сейчас правоохранительные органы, берут под стражу всех — вне зависимости от преступления.

Скорее всего, следствие будет заявлять ходатайство на самую строгую меру пресечения, потому что дело приобретает серьезный общественный резонанс показательного характера, я бы так смело сказал. Поэтому, скорее всего, будет выходить самая жесткая мера пресечения, но любая защита всегда сопротивляется. Как правило, оснований достаточных для самой суровой меры пресечения, особенно, к врачам — людям, которые занимаются высокоточным, благородным трудом — к ним применять эту меру пресечения совершенно безосновательно».

Кто недоволен клиникой Хайдарова

Тимур Хайдаров — пластический хирург, который оперировал Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, певицу Инстасамку, бывшую солистку «Блестящих» Анастасию Малаху и других российских звезд. Летом 2023 года пациентки Хайдарова певицы Слава (Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская публично высказали недовольство работой хирурга. Успенская делала операции по подтяжке рук и маммопластику четыре года назад. По ее словам, после хирургического вмешательства грудь стала непропорциональной, начались сильные боли.

Успенская в беседе с mk.ru отметила, что клиники Хайдарова закрыли благодаря ее обращениям, у нее есть официальные документы.

«Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию», — сказала Успенская.

По словам певицы, Киркоров подал на нее в суд и требует выплатить ему 10 млн рублей, так как она назвала артиста «женоненавистником».

Слава отказалась комментировать задержание хирургов. По ее словам, произошедший конфликт сильно сказался на ее здоровье и нервной системе.

«Этим сейчас занимаются профессиональные люди, и слава богу, что они этим занимаются и делают все правильно», — сказала Слава изданию «Страсти»

А модель и телеведущая Виктория Боня, напротив, заметила, что на операционном столе под руками именно Хайдарова «никто не умер».

«Я знаю очень многих людей, которые платили деньги ему за операции и которые довольны, очень довольны. Когда произошла эта история со Славой, я спросила: «Бывают ли неудачные операции?» Он говорит: «Представляете, что такое организм? Это абсолютно неповторимый инструмент, который может абсолютно по-разному переносить [операции]». Очень важно все это учитывать», — добавила Боня, которую цитирует портал 78.ru.

При этом сама телеведущая не стала бы делать пластическую операцию ни у одного «русского врача».