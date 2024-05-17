Продолжение вооруженного конфликта для Украины будет катастрофой, необходимо стремиться к его завершению. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши, экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

Как считает бывший замминистра обороны, Украине нельзя давать идти в наступление, потому что она «снова потеряет свою армию».

Чтобы украинские войска задумались о каком-либо наступлении, им необходимо иметь преимущество перед Россией в количестве солдат, которого не получится достичь, уверен генерал в отставке.

«Пусть защищаются любой ценой. Украинцы выиграют войну, если не проиграют ее. Победа украинцев в этой войне будет заключаться в том, чтобы не проиграть эту войну, вот как ее следует квалифицировать», — сказал Скшипчак.

По его мнению, нужно стремиться любой ценой остановить конфликт.

«Самая большая катастрофа, которая может постичь Украину — это продолжение войны без возможности пополнения своей армии солдатами», — подчеркнул экс-командующий и добавил, что у Украины нет никаких возможностей, даже если западные политики дадут Украине шанс восстановить свои вооруженные силы.

До этого газета NYT писала, что Вооруженные силы РФ успешно наступают сразу на многих направлениях.

Ранее российские войска продвинулись в Харьковской области, ЛНР и ДНР.