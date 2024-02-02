Проблемный участок СВО и подвиг ОПК: о чем говорил Путин на форуме «Все для Победы!» Путин заявил, что на одном участке в зоне СВО есть трудности из-за беспилотников

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы!» в Туле. Он отметил подвиг работников ОПК, рассказал, что в решении начать СВО опирался на мнение общества, а также заявил о сложной ситуации на одном из участков фронта из-за БПЛА. О чем еще говорил глава государства — в материале «Газеты.Ru».

Подавляющее большинство россиян — с армией, флотом и вместе с бойцами, что является «основой основ нашего успеха», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Народного фронта» «Все для победы!» в Туле.

«Люди идут и по тысяче — столько, сколько могут, — отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют», — сказал глава государства.

По словам Путина, принимая решение о начале военной операции на Украине, а также включении в состав РФ новых регионов, он опирался на мнение общества.

«Если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди», — уточнил Путин.

Президент заявил, что он давно убежден: подавляющая часть жителей России готовы помочь Донбассу и «не хотят бросать людей под колеса неонацистов». Россияне хотели «возвращения регионов на родину», заявил Путин.

По его словам, Россия правильно сделала, что встала на защиту людей в новых регионах. В противном случае она превратилась бы в «никому не нужную и дряхлую страну», у которой постарались бы «что-то оттяпать» и «давали бы гнилую картошку в виде гуманитарной помощи».

В ходе этого же мероприятия президент заявил, что вооруженные силы Украины стали «террористической организацией». По его словам, обстрелы ВСУ российских гражданских объектов показывают, «как ведет себя эта власть». Для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Путин призвал «прикрывать границу».

Проблемный участок СВО

Президент России также рассказал, что обсуждал с Генштабом ситуацию в зоне спецоперации.

«Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Ну это практически везде так», — добавил глава государства.

О каком именно участке идет речь, Путин не уточнил. Глава государства поручил вице-премьеру РФ Денису Мантурову заняться внедрением российских разработок в области микроэлектроники по подавлению БПЛА.

Поставки оружия в армию растут

Президент Россия Владимир Путин заявил, что государственный оборонный заказ выполняется почти на 100%, в 2024 году он существенно увеличен и обеспечен финансированием. Путин добавил, что уверен в том, что «эту планку мы будем держать надежно и впредь».

Президент РФ также сообщил, что с начала специальной военной операции производство обмундирования в России выросло в 2,5 раза, танков — в пять раз, а бронезащиты — в десять. По танкам, как отметил Путин, это приличный показатель.

«С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов», — добавил глава государства.

По словам Путина, также в несколько раз увеличилось производство «бронетехники, других средств ведения вооруженной борьбы, авиационной, ракетной техники, в том числе высокоточной».

Президент считает, что производство вооружений идет «хорошими, высокими, нужными стране темпами». Путин отметил, что таких результатов удается достичь благодаря работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые напряженно работают не только на предприятиях, но и при необходимости в зоне СВО.

«За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения — трудовой подвиг», — заявил глава РФ.

Путин добавил, что отечественная бронетехника и ракетная техника, которая применяется на поле бое, значительно превосходит натовские образцы, и это очевидный факт. Например, российские ракетные комплексы «Панцирь» на международных рынках «нарасхват как горячие пирожки».

«Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов», — уточнил президент.

Одним из достижений ОПК стало почти полное обновление стратегических ядерных сил страны, заявил Владимир Путин.

«Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», — рассказал президент РФ.

О льготах для сотрудников ОПК

Путин рассказал, что только за последние полтора года в оборонном секторе создали 520 тыс. новых рабочих мест. Он пообещал, что власти будут работать над решением социальных вопросов, которые есть у сотрудников оборонки. В том числе, над повышением заработной платы и обеспечением работников жильем.

Государство уже выделило 1,5 млрд рублей на арендное жилье для сотрудников ОПК (в феврале 2023 года Путин предложил запустить льготную программу арендного жилья для сотрудников ОПК), они должны помочь 38 тыс. человек, отметил президент России. Глава РФ также сообщил, что можно подумать и льготной ипотеке для работников оборонки в тех регионах, где нужны кадры.