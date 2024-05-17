«Искандер» уничтожил скопление техники ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» из состава войск группировки «Запад» успешно уничтожил скопление боевой техники ВСУ, поставляемой со стороны западных стран. Эту информацию сообщили представители министерства обороны РФ.

По словам начальника расчета «Искандер» с позывным «Медведь», за время специальной военной операции (СВО) комплекс продемонстрировал высокую эффективность и легкость в эксплуатации.

«Последняя пораженная цель — это скопление иностранной техники. Слаженности мы добились путем большого количества тренировок. Также не раз выполняли боевые задачи», — рассказал начальник расчета. По его словам, каждый член его группы готов заменить другого. К пуску идет подготовка менее чем за пять минут.

После выполнения задачи российские военные покидают стартовую позицию и переходят к техническому обслуживанию, уточнил начальник расчета.

16 мая ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ. В результате удалось уничтожить помимо командного пункта бригады, склад с боекомплектом и около 50 солдат.

Ранее британский эксперт заявил, что ЗРК Patriot не спасают ВСУ.