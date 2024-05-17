У Севастополя уничтожены десятки морских и воздушных беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении десятков морских и воздушных дронов у Севастополя. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале чиновника.

«Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», — сообщил Развожаев.

Сообщается, что специалисты приступили к восстановлению энергоснабжения, прерванного из-за падения обломков беспилотника.

До этого Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием. Стрелковым оружием называют оружие калибром менее 20 мм — пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы.

16 мая в Севастополе осколками сбитых ракет ATACMS были повреждены дома и машина.

Ранее губернатор Развожаев сообщил, что российский флот отражает атаку дронов ВСУ в Севастополе.