Россия модернизирует советские танки Т-72 для борьбы с военной техникой западных стран, поставленной Украине. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт.

«Российский основной боевой танк Т-72, ​​основной образец советской эпохи, был модернизирован до варианта Т-72БМ3 для противодействия западным танкам на Украине. Т-72БМ3 призван сыграть решающую роль в усилиях России по быстрому разрешению конфликта на Украине», — пишет он.

В статье отмечается, что представленный в 2017 году Т-72БМ3 предлагает такие усовершенствования, как гладкоствольная пушка 2А46М-5-01, усовершенствованная оптическая аппаратура и пассивная динамическая защита «Реликт», что делает его более дешевым, но высокоэффективным по сравнению с Т-90 и Т-14 «Армата».

Танк Т-72, ​​по мнению Вайчерта, — один из лучших танком в мире. Боевая машина иллюстрирует российскую стратегию использования экономичной, легко обслуживаемой и серийно производимой бронетехники в боевых действиях.

Чтобы противостоять растущей угрозе со стороны западных танков на Украине, ВС РФ приложили все усилия для модернизации Т-72МБ3. Одно из его достоинств заключается в том, что даже со всеми модернизациями эта модель дешевле Т-90 или Т-14. В то же время он более эффективен, чем исходная платформа Т-72.

Таким образом, Т-72МБ3 является серийным, простым в обслуживании, высокоэффективным в бою и может легко атаковать своих врагов, которые, вероятно, будут использовать более сложные, меньшие по количеству и труднее заменяемые танки, заключил обозреватель журнала.

До этого сообщалось, что партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».