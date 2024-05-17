Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Новороссийска призвал жителей оставаться в укрытиях из-за массированной атаки дронов

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о воздушной атаке

close
100%
Shutterstock

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях. Об этом он написал в своем Telegram канале.

«Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон», — говорится в сообщении Кравченко.

Представители пресс-службы городской администрации добавили, что в настоящее время улица Магистральная полностью закрыта.

Как сообщалось до этого, системы ПВО успешно сбили 10 беспилотных аппаратов над городом Новороссийском, пострадавших нет.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

Также губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами