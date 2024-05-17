Глава Новороссийска призвал жителей оставаться в укрытиях из-за массированной атаки дронов

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях. Об этом он написал в своем Telegram канале.

«Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон», — говорится в сообщении Кравченко.

Представители пресс-службы городской администрации добавили, что в настоящее время улица Магистральная полностью закрыта.

Как сообщалось до этого, системы ПВО успешно сбили 10 беспилотных аппаратов над городом Новороссийском, пострадавших нет.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

Также губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.