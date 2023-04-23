Военная операция на Украине. День 424-й

Министры по вопросам сельского хозяйства государств G7 договорились об оказании поддержки Украине по восстановлению объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.
Речь идет о восстановлении ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности, складских объектов, а также о разминировании сельскохозяйственных угодий.
Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника увеличить помощь Киеву в 10 раз.
Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.
«Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли... и правительство тоже действовало осмотрительно»,— сообщил финансовый комиссар Павлос Иоанну.
Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций.