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Политика

Военная операция на Украине. День 424-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 424-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании. Мария Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника увеличить помощь Киеву в 10 раз. Страны G7 договорились помочь Украине восстановить сельскохозяйственные объекты и предприятия пищевой промышленности. Президент Бразилии Лула да Силва заявил о поиске «третьего» пути для мира на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:18

В Минобороны рассказали о ситуации на купянском направлении.

8:13

Министры по вопросам сельского хозяйства государств G7 договорились об оказании поддержки Украине по восстановлению объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Речь идет о восстановлении ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности, складских объектов, а также о разминировании сельскохозяйственных угодий.

8:08

Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника увеличить помощь Киеву в 10 раз.

8:04

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании.

«Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли... и правительство тоже действовало осмотрительно»,— сообщил финансовый комиссар Павлос Иоанну.

Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 424-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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