«Помочь Украине выстоять и не дать России победить». Что еще сказал Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что «сделает все», чтобы конфликт не расширился на Европу и не стал глобальным. Также он заявил о цели Парижа — «не дать России победить». Французский политик добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы. При этом Макрон выступает за переговоры Москвы и Киева, которые нужно провести «как можно скорее». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта.

Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — сказал он, отвечая на вопросы читателей газеты Le Parisien.

По его словам, Париж не втянется в конфликт. Макрона спросили, возможно ли расширение военной конфронтации «на Францию, Евросоюз» и превращение украинского кризиса в «глобальный».

«Это было одной из наших навязчивых идей с самого начала. Вот почему мы не участвуем в [этом конфликте]», — заверил французский президент.

Макрон добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы — энергетику, продовольствие, информационные системы и так далее.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции намерен обратиться к китайским властям с планом, который, по его оценкам, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

По сведениям агентства, Макрон поручил своему дипсоветнику Эмманюэлю Бонну «работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И над созданием основы для переговоров».

В начале апреля Эмманюэль Макрон встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Они выступили за то, чтобы переговоры между Москвой и Киевом начались «как можно скорее».

Комментируя это заявление, в Кремле указали, что у Китая есть внушительный потенциал по посредническим услугам, но «в ситуации с Украиной пока не видно возможности мирного урегулирования», пишет РБК.

Франция была одним из гарантов выполнения Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года с целью урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Однако из-за расплывчатости формулировок и неопределенности в последовательности прописанных в документе действий Минские соглашения не смогли принести устойчивый мир.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость самопровозглашенных на тот момент Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.