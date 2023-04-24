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Политика
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«Помочь Украине выстоять и не дать России победить». Что еще сказал Макрон

Макрон пообещал сделать все, чтобы украинский конфликт не расширился на Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что «сделает все», чтобы конфликт не расширился на Европу и не стал глобальным. Также он заявил о цели Парижа — «не дать России победить». Французский политик добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы. При этом Макрон выступает за переговоры Москвы и Киева, которые нужно провести «как можно скорее». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта.

Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — сказал он, отвечая на вопросы читателей газеты Le Parisien.

По его словам, Париж не втянется в конфликт. Макрона спросили, возможно ли расширение военной конфронтации «на Францию, Евросоюз» и превращение украинского кризиса в «глобальный».

«Это было одной из наших навязчивых идей с самого начала. Вот почему мы не участвуем в [этом конфликте]», — заверил французский президент.

Макрон добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы — энергетику, продовольствие, информационные системы и так далее.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции намерен обратиться к китайским властям с планом, который, по его оценкам, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

По сведениям агентства, Макрон поручил своему дипсоветнику Эмманюэлю Бонну «работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И над созданием основы для переговоров».

В начале апреля Эмманюэль Макрон встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Они выступили за то, чтобы переговоры между Москвой и Киевом начались «как можно скорее».

Комментируя это заявление, в Кремле указали, что у Китая есть внушительный потенциал по посредническим услугам, но «в ситуации с Украиной пока не видно возможности мирного урегулирования», пишет РБК.

Франция была одним из гарантов выполнения Минских соглашений, заключенных в феврале 2015 года с целью урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Однако из-за расплывчатости формулировок и неопределенности в последовательности прописанных в документе действий Минские соглашения не смогли принести устойчивый мир.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость самопровозглашенных на тот момент Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

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