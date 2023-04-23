«Если погода изменится». В Эстонии оценили сроки начала контрнаступления ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур полагает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает плохая погода. По его словам, в ходе совещания «Группы поддержки Украины» на военной базе Рамштайн обсуждалась тема обучения военнослужащих ВСУ в западных странах. Вопрос о предоставлении Киеву истребителей западного типа также рассматривается, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Контрнаступление ВСУ может начаться примерно через месяц — с таким прогнозом выступил в воскресенье, 23 апреля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR.

По его оценкам, самым большим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет не меньше месяца.

«Если послушать мнения, [звучавшие на базе] Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении.

Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — утверждает Певкур.

Он пояснил, что танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении.

«Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники.

Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий», — полагает глава Минобороны Эстонии.

Певкур добавил, что на встрече в Германии также обсуждались вопросы обучения украинских военнослужащих в западных странах. По его словам, помимо ПВО, украинские силы испытывают большую потребность в боеприпасах. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.

21 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в наступление, но на данный момент в условиях сильной слякоти не могут его начать.

Как указал Пригожин, «сегодня контрнаступление Украины не начнется по вполне понятным причинам — из-за чудовищной слякоти».

«На территории сегодня даже пикапы не проезжают нормально по полям, не говоря уже про «Уралы», тяжелую технику, вплоть до танков. Просохнуть почве еще надо дней десять», — пояснил он.

В Киеве неоднократно утверждали, что намерены начать контрнаступление. Назывались различные сроки: так, министр обороны Украины Алексей Резников говорил об апреле-мае, а глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что оно может начаться летом 2023 года.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к наступлению Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове выстроена глубоко эшелонированная оборона и «сил более чем достаточно», пишет РБК.