NI: США должны пересмотреть траты на Украину из-за слов Макрона о Китае и Тайване

Президент Франции Макрон ждет полной поддержки США по украинскому вопросу, но сам не готов поддерживать Вашингтон по вопросу Тайваня — это, по мнению авторов журнала The National Interest, должно стать предлогом к пересмотру трат на Украину. О чем пишут обозреватели — в материале «Газеты.Ru».

США могут пересмотреть степень своего участия в поддержке Украины из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона, которые ранее вызвали критику некоторых политиков в США. Такое мнение выразили обозреватели журнала The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.

Авторы материала считают, что Белый дом недоволен тем, что Европа не готова вмешиваться в конфликт США и Китая, который может выйти на новый уровень в случае обострения ситуации на Тайване.

«Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», – уверены Карафано и Коутс.

Они полагают, что конгрессу следует потребовать от администрации американского президента Джо Байдена отчет об участии Франции и других европейских стран в финансировании Киева в последние 14 месяцев, то есть за все время российской военной спецоперации на Украине.

«Палата представителей также должна дать понять, что она не будет рассматривать какие-либо будущие запросы на дополнительное финансирование для Украины, пока не получит этот отчет», – уверены обозреватели.

Они выразили мнение, что Макрон подорвал позицию Байдена, который объявил украинский конфликт борьбой за демократию. По словам журналистов, французский президент надеется, что США возьмут на себя «львиную долю бремени на Украине». При этом он показал, что Париж не обязан поддерживать Вашингтон в случае войны на Тихом океане.

«Итак, если использовать фразу Макрона из его выступления в Белом доме в декабре прошлого года, мы должны быть «братьями по оружию» на Украине, но Америка должна действовать наедине с Китаем», – заключили авторы материала.

Что сказал Макрон?

Спустя несколько дней после визита в Китай, 9 апреля, в интервью изданию Echos президент Франции заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».

«Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» — сказал он.

Политик подчеркнул, что европейским властям нужно «проснуться» и подумать о своих интересах. По его словам, Европа не должна адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.

Спустя три дня, когда его уже активно стали критиковать в США и Европе, Макрон подтвердил свою позицию, объявив ее созвучной общеевропейской. «Мы выступаем за статус кво, эта политическая константа не изменилась. Мы поддерживаем политику единого Китая и поиск мирного решения на Тайване», – сказал Макрон 12 апреля.

По словам Эммануэля Макрона, перед поездкой в Китай он созвонился с американским коллегой и в очередной раз подчеркнул решимость «избегать всяческой эскалации».

«Я не стану принимать участия в словесной эскалации, что имеет целью приумножение провокаций. Франция не поддерживает провокации», – сказал он в ответ на оскорбительную критику в свой адрес.

Макрон убежден, что «быть союзниками США не означает быть их вассалами», отметив, что «Европа имеет право мыслить самостоятельно».

Что ответили США и ЕС?

Американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио после слов Макрона пригрозил, что Европе придется самостоятельно поддерживать Украину.

«Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на европейский (конфликт – ред.)», – сказал республиканец.

Он отметил, что и сам поддерживал оказываемую Вашингтоном помощь Киеву, потому что полагал, что «быть союзниками для наших партнеров соответствует международным интересам США».

«Но если позиция наших союзников, в частности, если Макрон говорит за всю Европу, и их позиция заключается в том, чтобы не выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и нам не стоит принимать чью-то сторону», – добавил он.

Рубио предположил, что американской стороне стоит обратить все свое внимание на Тайвань и угрозу со стороны Китая, а не на Украину.

Сенатор напомнил, что в последние несколько лет ЕС, в частности, Франция, значительно зависели от США в вопросе собственной обороны.

В качестве примера Рубио привел помощь Вашингтона, когда Париж решил направить миссии в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом. «Нам нужно было отправить их на самолетах туда и привезти обратно», – отметил американский сенатор.

Он выразил мнение, что если все страны Европейского союза солидарны с Макроном, что США сохранит «довольно много денег».

Противники точки зрения французского президента нашлись и в ЕС. Во время парламентских дискуссий депутаты раскритиковали слова Макрона о том, что проблема Тайваня не является первоочередной, и призвали руководство ЕС проводить эффективную политику по отношению к Китаю.

«В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю», – констатировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В частности, он признал «ошибки в координации между европейскими институтами, государствами-членами ЕС, которые можно было избежать».

«Полагаю, что нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем — найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами», – добавил дипломат.

Помощь Украине

В конгрессе 20 апреля потребовали прекратить «неограниченную помощь» Украине. Соответствующее письмо Республиканская партия направила президенту США. Документ подписали 19 законодателей.

«Наша национальная и экономическая безопасность требует альтернативы. Мы решительно будем выступать против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее прекращение этого конфликта», – предупредили республиканцы.

Конгрессмены также отметили, что продолжение поставок оружия Киеву может привести к эскалации конфликта и к дальнейшему насилию.

Письмо подписали 19 конгрессменов-республиканцев. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти также недавно осудил военную помощь Украине.

В этот же день состоялся телефонный разговор Байден и Макрона. В Белом доме сообщили, что собеседники «подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России». Президенты также обсудили усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, которые они продолжают прилагать.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после того, как в начале августа прошлого года после визита на полуостров Нэнси Пелоси, которая на тот момент была была спикером палаты представителей США .

Китай, который считает Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит. Пекин расценил этот шаг как поддержку Вашингтона тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году и возобновились лишь в 1980-м. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.