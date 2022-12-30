Военная операция РФ на Украине. День 310-й

Офицер Народной милиции ЛНР заявил, что ВСУ потеряли около 20 офицеров за неделю при контратаках в Донбассе.
Российский концертный рынок в 2022 году сократился минимум на 30%, пишет РБК.
Это произошло главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты, отмечает издание.
Новые имена на концертном рынке появляются, но на формирование молодыми артистами нового костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, считают эксперты.
О конфискации имущества граждан, покинувших страну «не может быть и речи», так как это противоречит Конституции и закону, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.
«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — заявил он в интервью агентству DPA.
По словам Столтенберга, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, по мнению генсека НАТО, будут возможны мирные переговоры.
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергYves Herman/Pool/Reuters
Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», сейчас он на пороге третьей мировой войны.
«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — цитирует его Polsat.
Член палаты представителей США от Техаса Трой Эдвин Нелс выразил осуждение властей за сосредоточенность на проблемах Украины вместо урегулирования ситуации внутри страны.
«Я бы хотел, чтобы демократы <...> заботились о безопасности границы (южной границы США. — «Газета.Ru») так же сильно, как они заботятся об Украине», — указал конгрессмен.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 декабря в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, были слышны взрывы.
По его словам, речь идет минимум о трех взрывах.
Самые богатые россияне в 2022 году потеряли почти $93 млрд из-за конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
По информации агентства, в феврале богатейшие россияне вместе потеряли почти $46,6 млрд. После введения санкций со стороны западных стран сумма увеличилась еще на $47 млрд.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры объясняют плохой погодой вышестоящему командованию большие потери под Кременной и Сватово.
«В частности, при проведении разбирательства по факту гибели украинских военнослужащих на Сватовско-Кременском участке основной упор делается на неблагоприятные погодные условия», — сказал он.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Украине.
США изучают возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley, сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, окончательное решение о включении БМП в новый пакет военной помощи еще не принято. Также нет ясности по поводу того, когда в случае передачи начнется использование этой бронетехники.
Российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции «Возмездие», проводимой в рамках военной операции на Украине.
«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, «Возмездие» продолжается», — отметил он.
Кадыров впервые рассказал о проведении военной операции «Возмездие» 28 октября. По словам главы республики, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском «средствами огневого поражения» было убито 657 бойцов, ранено 300.
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районе Бахмута (российское название — Артемовск) и Соледара, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Традиционно у нас Бахмут и Соледар <...>. Мы несем серьезные потери», — сказал он.
По словам Арестовича, направления «главного удара» — это «восточные районы Бахмута, чуть южнее Соледара и сам Соледар».