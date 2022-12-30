Военная операция РФ на Украине. День 310-й

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Российский концертный рынок в 2022 году сократился минимум на 30%, пишет РБК.

Это произошло главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты, отмечает издание.

Новые имена на концертном рынке появляются, но на формирование молодыми артистами нового костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, считают эксперты.