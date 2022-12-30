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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 310-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 310-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
Украинские войска несут серьезные потери в районах Бахмута (Артемовска) и Соледара, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. США изучают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley, сообщило агентство Bloomberg. Российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу Сватово, подозреваемую в передаче ВСУ данных о передвижении российских военных и техники, пишет РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:24

Офицер Народной милиции ЛНР заявил, что ВСУ потеряли около 20 офицеров за неделю при контратаках в Донбассе.

9:17

Российский концертный рынок в 2022 году сократился минимум на 30%, пишет РБК.

Это произошло главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирали большие стадионные и клубные концерты, отмечает издание.

Новые имена на концертном рынке появляются, но на формирование молодыми артистами нового костяка рынка потребуется от четырех до восьми лет, считают эксперты.

9:12

О конфискации имущества граждан, покинувших страну «не может быть и речи», так как это противоречит Конституции и закону, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

9:05

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — заявил он в интервью агентству DPA.

По словам Столтенберга, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, по мнению генсека НАТО, будут возможны мирные переговоры.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Yves Herman/Pool/Reuters
8:59

Бывший президент Польши Александр Квасьневский утверждает, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», сейчас он на пороге третьей мировой войны.

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — цитирует его Polsat.

8:54

РИА Новости показало кадры с передовой на Запорожском направлении.

8:48

Член палаты представителей США от Техаса Трой Эдвин Нелс выразил осуждение властей за сосредоточенность на проблемах Украины вместо урегулирования ситуации внутри страны.

«Я бы хотел, чтобы демократы <...> заботились о безопасности границы (южной границы США. — «Газета.Ru») так же сильно, как они заботятся об Украине», — указал конгрессмен.

8:44

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 декабря в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, были слышны взрывы.

По его словам, речь идет минимум о трех взрывах.

8:40

Самые богатые россияне в 2022 году потеряли почти $93 млрд из-за конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в феврале богатейшие россияне вместе потеряли почти $46,6 млрд. После введения санкций со стороны западных стран сумма увеличилась еще на $47 млрд.

8:35

В Белоруссии военные РФ отработали вождение танков Т-80.

8:28

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры объясняют плохой погодой вышестоящему командованию большие потери под Кременной и Сватово.

«В частности, при проведении разбирательства по факту гибели украинских военнослужащих на Сватовско-Кременском участке основной упор делается на неблагоприятные погодные условия», — сказал он.

8:22

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Украине.

8:17

США изучают возможность поставок Украине боевых машин пехоты Bradley, сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, окончательное решение о включении БМП в новый пакет военной помощи еще не принято. Также нет ясности по поводу того, когда в случае передачи начнется использование этой бронетехники.

8:12

Российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

8:09

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции «Возмездие», проводимой в рамках военной операции на Украине.

«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, «Возмездие» продолжается», — отметил он.

Кадыров впервые рассказал о проведении военной операции «Возмездие» 28 октября. По словам главы республики, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском «средствами огневого поражения» было убито 657 бойцов, ранено 300.

8:05

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районе Бахмута (российское название — Артемовск) и Соледара, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Традиционно у нас Бахмут и Соледар <...>. Мы несем серьезные потери», — сказал он.

По словам Арестовича, направления «главного удара» — это «восточные районы Бахмута, чуть южнее Соледара и сам Соледар».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 310-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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