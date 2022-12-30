«Секретный разговор». Зеленский попросил у США передать Киеву российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон тайно позвонил главе республиканцев в сенате Митчу Макконеллу, призвав его принять положение, по которому арестованные состояния российских предпринимателей будут переданы Киеву, пишет Business Insider. В результате эту инициативу приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере $1,7 трлн с учетом помощи Украине, которая составит $44,9 млрд.

Тайный звонок

Владимир Зеленский тайно позвонил Митчу Макконнеллу, призвав его принять положение, которое «передаст Украине конфискованные состояния российских олигархов», сообщил Business Insider со ссылкой на издание Pittsburgh Post-Gazette.

Авторы статьи напомнили, что соответствующее решение конгресс принял на прошлой неделе «после исторического визита» президента Украины в США.

«Одобрение этой меры, возможно, имело какое-то отношение к секретному телефонному разговору между Зеленским и сенатором Митчем Макконнеллом <…> украинский президент позвонил лидеру меньшинства в Сенате за день до своего визита в Белый дом и обращения к Конгрессу», — говорится в статье.

По информации издания, во время телефонного разговора украинский лидер пытался убедить Макконнелла в том, что «доходы от конфискованных активов олигархов, включая суперъяхты и особняки, должны быть использованы для оказания помощи Украине в восстановлении после разрушений войны».

Отмечается, что «в конечном итоге это положение было принято» в качестве поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере $1,7 трлн, который был принят сенатом 22 декабря. Палата представителей конгресса одобрила инициативу на следующий день. Законопроект также включал $45 млрд в качестве «чрезвычайной помощи Украине».

Президент США Джо Байден подписал закон 29 декабря. По информации CNN, законопроект о расходах поступил в Белый дом вечером в среду, Байден подписал его, отдыхая на Сент-Круа на Виргинских островах Соединенных Штатов. По словам представителя Белого дома, документ «был доставлен президенту на подпись регулярным коммерческим рейсом».

«Законопроект о расходах представляет собой последнюю возможность для Байдена и демократов наложить свой отпечаток на государственные расходы, прежде чем республиканцы получат большинство в Палате представителей на следующей неделе», — отмечается в статье телеканала.

Визит Зеленского в США

21 декабря 2022 года Зеленский посетил США с первым зарубежным визитом после начала военной спецоперации России на Украине. Он встретился с президентом Соединенных Штатов и выступил в конгрессе перед обеими палатами американского парламента.

Украинский лидер призвал выделить Киеву больше помощи, в том числе военной. Байден пообещал предоставить Украине ракетную систему Patriot для использования против российских самолетов, баллистических и крылатых ракет.

Заморозка российских активов

После начала военной спецоперации России на Украине ряд стран, включая США и государства Евросоюза, заморозили российские активы. В марте этого года они дали старт работе многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO – по англоязычной аббревиатуре словосочетания «российские элиты, подставные лица и олигархи». В работе группы в том числе принимают участие Австралия, Канада, Япония и Великобритания, которые делегируют представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.

29 июня министерство финансов США сообщило, что Соединенные Штаты и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на сумму в $330 млрд.

«За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции попавших под санкции россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсов, а также заблокировали около 300 млрд долларов активов Центрального банка России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что под арест попали яхты и иные суда, а также недвижимое имущество, принадлежащие российским бизнесменам.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило — прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал он во время выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.