В Германии задержали россиянина по подозрению в двойном убийстве

В баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. Об этом сообщает пресс-служба баварского отделения полиции.

Согласно информации правоохранителей, на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из них скончался на месте от серьезных травм, второй был госпитализирован, но, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. По горячим следам силовики задержали подозреваемого.

«Арестован 57-летний подозреваемый, он является гражданином России», — указывается в публикации.

Полиция начала расследование предполагаемого двойного убийства.

До этого немецкий спецназ задержал в Баварии двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей — военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams.

Ранее в ФРГ трех граждан заподозрили в шпионаже на Китай.