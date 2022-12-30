«Меркель была права»: Олланд подтвердил, что Минские договоренности помогли окрепнуть ВСУ

Благодаря Минским соглашениям «Украина усилила свой военный потенциал», заявил участник минского процесса 2015 года экс-президент Франции Франсуа Олланд. Он подчеркнул, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда заявила недавно, что договоренности дали Киеву время на укрепление своей армии.

Минские соглашения – это попытка дать Киеву время на усиление ВСУ, экс-канцлер Германии «Ангела Меркель была права», заявил в интервью изданию Kyiv Independent Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — сказал политик.

По словам Олланда, после 2014 года геополитическая ситуация не была благоприятной для Украины, а партнерам Киева нужна была передышка.

7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время». «Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина», – сказала она.

Экс-глава немецкого правительства считает, что «в боях за Дебальцево в начале 2015 года, [президент России Владимир] Путин мог легко их захватить в то время». В том бою победили ополченцы ДНР и ЛНР.

«И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», – добавила Меркель.

Она отметила, что все страны-участницы Минских договоренностей – Германия, Россия, Франция, Украина – понимали, что на тот момент внутриукраинский конфликт приостановлен, но проблема не решена.

В ответ на это 9 декабря Путин прокомментировал слова бывшего руководителя ФРГ: «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – сказал он.

Президент России заявил, что «откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера». По его словам, он «всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне».

«Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса», – сказал Путин.

Он добавил, что доверие России к западным странам почти на нуле. После таких заявлений возникают вопросы о гарантиях и о том, как и можно ли с кем-то договариваться. Но договариваться все равно придется. подчеркнул политик.

«Я уже много раз говорил, что мы готовы к договоренностям, мы открыты, но это заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело», – констатировал Путин.

О том, что оснований доверять подписям европейских политиков нет, говорил позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», – сказал он.

22 декабря после заседания Госсовета Путин подчеркнул, что в вопросе Минских соглашений страны «нормандского формата» водили Россию за нос.

«Мы всё терпели, терпели, терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас просто водили за нос», – указал российский президент.

В сентябре 2014 года представители России, Украины, ОБСЕ, ЛНР и ДНР подписали Минский меморандум. В документе было закреплено прекращение боевых действий. Но и республики, и Украина нарушали договоренности.

В середине февраля 2015 года, после того, как ополченцы заняли Дебальцево, в Минске было подписано Минское соглашение. Оно состоит из 13 пунктов, в целом, совпадает с сентябрьскими договоренностями. Документ подписала та же Контактная группа, а президенты России Владимир Путин, Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали соглашение своими подписями.