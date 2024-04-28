Российские войска взяли Новобахмутовку

Вооруженные силы России взяли село Новобахмутовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе освобождения населенного пункта подразделения группировки «Центр» поразили несколько формирований вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 142-ю пехотную, 68-ю егерскую и 24-ю механизированную бригады.

Удары наносили по противнику в районах Семеновки, Ленинского и Керамика в ДНР.

25 апреля полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет. По его словам, если силам РФ удастся взять населенный пункт, то украинским войскам придется очень тяжело.

Позднее военный обозреватель Дэвид Экс предположил, что ВСУ потеряют позиции сразу в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок объяснил, может ли ситуация в Очеретино обрушить фронт ВСУ.