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После обстрела села в Херсонской области есть жертвы

В Херсонской области при обстреле поселка погибли два человека

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Два мирных жителя погибли в результате минометного обстрела села Днепряны Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом доложил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не прекратились в светлый праздник Вербного Воскресения», — написал он.

Согласно информации Алексеенко, украинские войска днем 28 апреля ударили по населенному пункту из минометов.

«Двое местных жителей погибли на месте», — указывается в публикации.

Глава областного правительства выразил соболезнования родным и близким ушедших и пообещал обязательно помочь.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка под Донецком в момент службы по случаю Вербного воскресенья. Выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться до храма, поскольку подверглась атаке украинского беспилотника. Пострадал фельдшер.

Ранее в Донецке заявили о повреждении домов и школы после обстрела.

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