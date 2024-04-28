В Минобороны РФ отчитались о сбитых за сутки ракетах и дронах

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять баллистических ракет ATACMS в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито <...> пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени в зоне боевых действий были уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате общее число дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных с момента эскалации конфликта, достигло 23 587.

Утром 28 апреля Минобороны РФ заявило, что ночью в четырех регионах страны были сбиты 17 украинских БПЛА. Девять из них засекли в небе над Брянской областью, и еще два — в Белгородской области. Кроме того, в воздушном пространстве Калужской и Курской областей были уничтожены по три дрона ВСУ.

В ночь на 27 апреля в небе над Кубанью сбили 66 украинских беспилотников. По данным российского военного ведомства, их целями были местный военный аэродром и два нефтезавода.

Ранее экс-разведчик ВС США заявил о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.