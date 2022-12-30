«Слышали взрывы». В МАГАТЭ заявили о повреждении резервной линии из-за обстрела ЗАЭС

Резервная ЛЭП, ведущая к Запорожской атомной электростанции, была отключена поздно вечером в четверг из-за повреждений, вызванных обстрелом. Масштабы ущерба пока не ясны, но работы по ремонту линии уже ведутся, сообщили в МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что продолжает консультации с Украиной и Россией, «направленные на согласование и скорейшую реализацию плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была повреждена 29 декабря и отключена из-за обстрела. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте МАГАТЭ.

«Резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ, ведущая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом.

Масштабы ущерба пока не ясны, но работы по ремонту линии уже ведутся, добавила группа МАГАТЭ», — следует из текста.

Гросси указал, что «продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшую реализацию [плана создания] зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС».

В свою очередь, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, заявили, что слышали взрывы 30 декабря рядом со станцией. Как отмечается в заявлении агентства, эти взрывы, «по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров» от объекта, «в районе водного канала», который соединяет близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр.

В МАГАТЭ при этом проинформировали, что с ноября они не фиксировали обстрелов самой площадки ЗАЭС.

23 декабря в агентстве заявляли, что план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС поможет предотвратить ядерную аварию.

«План поможет предотвратить ядерную аварию, остановив стрельбу вокруг этой крупнейшей в Европе АЭС. Несмотря на то, что в последние недели на самой станции было относительно тихо после того, как около месяца назад она подверглась интенсивному обстрелу, вблизи объекта все еще можно услышать отчетливые звуки военных действий, а это свидетельствует о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности», — указали в МАГАТЭ.

Гросси тогда же заявил о продвижении дипломатических усилий, направленных на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

«Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции на Украине продвигаются вперед, что необходимо для согласования и скорейшей реализации столь важной меры», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация в районе объекта «остается крайне нестабильной и потенциально опасной», поскольку АЭС «находится на активной линии фронта», в связи с чем «защитная зона [вокруг станции] по-прежнему крайне необходима».

Кроме того, МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.

«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — заявили в агентстве 23 декабря.

Ожидается, что миссии экспертов агентства будут оказывать помощь персоналу станций для «поддержания высокого уровня ядерной безопасности».

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. Гросси неоднократно говорил о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

В сентябре Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с территории ЗАЭС. 17 ноября МАГАТЭ приняло новую резолюцию по ЗАЭС, которая призывает РФ «немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию», напоминает ТАСС.