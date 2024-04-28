Шоу Салазара: как соратники создали для самого тихого диктатора Европы вымышленный мир Португальский диктатор Антониу Салазар родился 135 лет назад

На протяжении 40 лет Португалией правил Антониу Салазар, «самый тихий диктатор Европы». После инсульта в 1968 году окружение несколько лет позволяло политику верить, что он по-прежнему во главе государства — он проводил заседания правительства, давать аудиенции, подписывал бумаги. В это время у власти на самом деле находился его соратник. В день рождения Салазара «Газета.Ru» рассказывает о его пути от профессора и диктатора до «величайшего португальца всех времен».

За Салазаром стояла экономка

Профессор экономики и католик, антикоммунист, который считал фашизм и нацизм «языческой ересью», Антониу ди Оливейра Салазар пришел к власти в конце 1920-х — и вытащил экономику нищей Португалии из затяжного кризиса. Получив широкие полномочия министра финансов, тихий профессор отодвинул на второй план военных, которые позвали его спасать страну, и смог законсервировать режим на 40 лет.

close 100% Антонио Салазар, 1939 год Gamma-Keystone/Getty Images

Устойчивость диктатуры обеспечивала тайная полиция ПИДЕ, за годы правления Салазара отправившая в тюрьмы и концлагеря более 30 тыс. политических противников режима. Сотни человек были казнены — в основном коммунисты, социалисты и фашисты-синдикалисты (рассматривают синдикаты/профсоюзы как высшую форму организации трудящихся). Кроме того, диктатура установила тотальный контроль над СМИ и активно занималась манипуляциями на выборах.

Фактический лидер страны вел затворнический образ жизни. Известно, что он был очень привязан (платонически) к своей экономке доне Марии. Как и сам Салазар, она была родом из крестьян, и поступила к нему на службу еще в 1925 году — за год до прихода будущего диктатора к власти.

Мария полностью отвечала за организацию быта диктатора — еду, стирку, выполняла функции его личного секретаря. С течением лет женщина стала де-факто вторым лицом в государстве — связующим звеном между Салазаром и остальными членами правительства. Так, дона Мария контролировала информацию, которая поступала к премьеру, а также решала, кого и в какое время примет Салазар.

Кроме того, политик регулярно расспрашивал свою экономку о жизни «простых людей», поскольку у нее было множество знакомых в разных слоях населения страны. Сама она закончила четыре класса школы, имела весьма консервативные взгляды. В целом экономка разделяла точку зрения Салазара на вопросы государственного управления, поэтому диктатор нередко разговаривал с собственным «отражением».

Известно также, что, несмотря на честность, любовь к труду и строгость, Мария была более мстительной, чем диктатор. Нередко она демонстрировала Салазару недовольство его поведением и могла даже отчитать его.

close 100% Антонио Салазар осматривает войска перед их отправлением в африканские колонии Португалии, 1950 год Evans/Getty Images

В августе 1968 года, когда в африканских колониях португальской империи уже развернулось мощное национально-освободительное движение, 79-летний Салазар то ли неудачно поскользнулся в ванной, то ли упал с шезлонга. После этого престарелого экономиста разбил инсульт.

Доктора срочно его прооперировали, но пару дней политик провел в коматозном состоянии. Вскоре президент страны Америку Томаш подписал указ об отставке Салазара с поста премьера (тогда он занимал эту должность) и назначил главой кабинета министров верного сподвижника диктатора — профессора Коимбрского университета Марселу Каэтану.

Когда Салазар вышел из комы, все было как раньше. Так решила дона Мария.

«Бывшие министры должны были оставаться министрами, губернаторы — губернаторами, начальники [тайной полиции] ПИДЕ — начальниками ПИДЕ. Америку Томаш должен был приходить и рассказывать ему обо всем, что происходило в Португалии и колониях. <...> Если страна терпела его четыре десятилетия, она могла потерпеть и еще немного», — пиcал в книге «Диктатор, который умер дважды» итальянский журналист Марко Феррари.

Жизнь в отдельной реальности

Каждый день на протяжении двух лет, до самой смерти, перенесшему инсульт и кому экс-диктатору приносили выпуск ведущей газеты страны Diario de Noticias. Редакторы формировали газету специально для Салазара и публиковали вымышленные новости, из которых следовало, что профессор по-прежнему правит страной.

close 100% Антонио Салазар, 1966 год Bettmann Archive/Getty Images

Летом 1969 года мир узнал, что Салазар живет в вымышленной реальности. Журналист французской газеты L'Aurore Роланд Фор приехал в Лиссабон, чтобы сделать интервью с Марселу Каэтану. Тот пригласил гостя на обед. За время беседы Каэтану ни разу не упомянул Салазара. Однако когда журналист попросил нового премьера о встрече с отставным диктатором, тот слегка рассердился: «Это я премьер-министр, а не он!»

Фор позвонил доне Марии и попытался договориться о встрече с ней, полагая, что шансы почти равны нулю. Но женщина разрешила ему прийти — при условии, что журналист не будет говорить о том, что Салазар отстранен от власти.

Как выяснилось со слов доны Марии, лечащий врач запретил Салазару много читать газеты, смотреть телевизор и слушать радио. «Ему все рассказывают друзья, которые часто его навещают», — сообщила экономка.

Фор и Салазар встретились в саду — экс-премьер сидел в кресле под деревом, укрытый желтым пледом, как всегда элегантно одетый — во фраке, галстуке и кожаных туфлях. Журналист был поражен, что португальский правитель был прекрасно осведомлен о последних событиях во Франции, например, что президента Шарля де Голля сменил Жорж Помпиду. Но он по-прежнему он был уверен в том, что правит Португалией. Это выяснилось, когда Салазар стал рассуждать о Марселу Каэтану.

«Каэтану умен и авторитетен, но он неправ, не желая работать с нами в правительстве. Как вы знаете, он не входит в состав правительства. Он продолжает преподавать юриспруденцию в университете и иногда пишет мне, рассказывая, что он думает о моих инициативах», — сказал Салазар французскому журналисту.

Кроме того, выяснилось, что окружение Салазара скрывало от него факт высадки американцев на Луну. Спустя час экономка прервала беседу. «Странная и драматическая ситуация, пропитанная нереальным величием этого шекспировского персонажа: короля, который не хочет умирать...», – вспоминал потом Роланд Фор.

Конец последней империи

Спектакль продолжался еще почти год. Как написал Феррари, «никто, абсолютно никто так и не сказал Салазару, что его роль отыграна… полуживой и полумертвый, продолжал подписывать бумагу за бумагой, давать советы министрам, жалуясь на отсутствие интереса с их стороны, проводить заседания правительства, давать аудиенции и рассылать депеши во все уголки империи… составлял планы, писал об Испании, о возможности возвращения Гибралтара в состав Португалии и о предоставлении автономии Экваториальной Гвинее».

В апреле 1970 года Салазар в последний раз выступил по телевизору. Голос 80-летнего старика дрожал и все в стране знали, что он уже два года как «умер» (то есть — ушел в отставку). Вторая, настоящая смерть, настигла Салазара летом того же года.

Между тем, премьер Каэтану, бывший для салазаровских элит компромиссной фигурой, «либералом» без поддержки у силовиков, который должен был стать марионеткой в руках консерваторов (для международного имиджа), развернул довольно бурную деятельность.

Он открыл страну для иностранного капитала, активизировал отношения с Европой, повысил расходы на социальные нужды и образование, ослабил цензуру, приказал тайной полиции умерить пыл. Кроме того, он предлагал предоставить автономию колониям и позволил вернуться в страну политэмигрантам.

close 100% Толпа в Лиссабоне приветствует лидера социалистов Марио Соареша после «революции гвоздик», 28 апреля 1974 года Henri Bureau/Sygma/Corbis/VCG/Getty Images

Но косметические реформы не меняли сути государства. Перелом наступил в апреле 1974 года, когда в результате «революции гвоздик» начался демонтаж наследия диктатора — в стране установилась демократия, а африканские колонии получили независимость. Салазар же в 2007 году был признан по результатам телеголосования «Величайшим португальцем всех времен».