Дралась с детьми и хотела работать с Джонни Деппом. Пенелопе Крус — 50

«Я приехала в Лос-Анджелес в 1994. Я не говорила по-английски. Я знала, как сказать только две фразы: «Как дела?» и «Я хочу работать с Джонни Деппом», — рассказывала Пенелопа Крус о начале своего покорения Голливуда.

Сегодня в копилке испанской актрисы более 60 фильмов, среди которых такие хиты как «Кокаин», «Ванильное небо», «Фанфан-тюльпан», «Бандитки», «Возвращение», «Вики Кристина Барселона», «Разомкнутые объятия» и «Римские приключения».

Крус также стала первой испанкой, получившей «Оскар» – ее наградили статуэткой в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в картине Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Осуществила она и мечту поработать с Джонни Деппом: вместе они появились в фильме «Кокаин» (2001), в четвертой части пиратской франшизы «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и в детективе «Убийство в «Восточном экспрессе» (2017).

Карьеру Пенелопа начинала в родной Испании: в 1989 году она появилась в клипе поп-группы Mecano, а спустя год попала на телевидение, где вела шоу для подростков. На большом экране впервые появилась в 1992-м. Сама актриса свой путь к успеху называла непростым:

«Я сильная и уверенная в себе. Эти качества принесли мне много проблем с тех пор, как я была маленькой девочкой-школьницей, которая постоянно говорит «я не согласна!» и дерется с детьми», — вспоминала она.

Актриса занимается благотворительностью, модельным бизнесом и танцами.

«Я живу каждый день и стараюсь меньше бояться и беспокоиться. Но я всегда беспокоилась обо всем, это у меня в характере. Это то, что заставляет меня страдать больше всего», — признается звезда.

У Пенелопы Крус и ее мужа, актера Хавьера Бардема, двое детей: сын Леонардо, родившийся в 2011 году, и дочь Луна, которая появилась на свет в 2013 году. «Я никогда не мечтала о свадьбе — я не думаю о таких вещах. Я не знаю, как это объяснить. Все, о чем я забочусь, — это быть счастливой», — говорила сама актриса.