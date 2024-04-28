Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Что о нем известно Вместе с фигурантом дела о «Крокусе» Джумохоном Курбоновым задержан его брат

12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов был задержан вместе с братом. Известно, что границу с Россией он пересек в 2023 году, поселился в хостеле и устроился на работу. По данным суда, он обеспечивал других участников организованной группы средствами связи и их оплатой.

Гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», проживает в России с лета 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, где он проживал.

По словам собеседника агентства, Курбонов пересек российскую границу 3 июля 2023 года. После этого мужчина поселился в хостеле и устроился на работу. Также сотрудник хостел добавил, что вместе с Курбоновым задержали и его брата. Он добавил, что брат арестованного в хостел не возвращался, и они не знают, где он.

Кто такой Джумахон Курбонов

12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумахон Курбонов родился в 2003 году в городе Пархор в Таджикистане. О его задержании стало известно 26 апреля. Суд установил, что он предоставлял денежные средства для подготовки террористического акта, а также обеспечивал участников организованной группы средствами связи и их оплатой.

Ему вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку), санкция статьи в этой части предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.

Кто стоит за организацией теракта

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ранее заявил, что организацией теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холле» занимались граждане целого ряда государств. По его словам, финансирование атаки шло через многочисленные финансовые организации. В том числе злоумышленники передавали средства в виде криптовалюты.

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отмечал, что многие страны выражали готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе», так как заинтересованы в том, чтобы терроризм как явление не развивался.

Чиханчин также утверждал, что теракт был тщательно спланирован, и для его осуществления была задействована международная сеть пособничества. Исполнителям было предоставлено финансирование, оружие, транспорт, боеприпасы, а также были определены маршруты для ухода с места преступления, при этом их действия тщательно координировались кураторами.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. По данным МЧС на 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, среди них 15 детей. Погибли 144 человека, включая пятерых детей.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (организация запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Президент Владимир Путин высказал мнение, что за терактом стоят «радикальные исламисты», которые имеют связи с теми, «кто с 2014 года воюет с нашей страной». О возможном «украинском следе» также говорили директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу. Украина заявляла о непричастности к теракту в «Крокусе».