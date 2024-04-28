Посол Армении заявил, что Ереван не откажется от связей с Россией в пользу Запада

Власти Армении не намерены подрывать интересы России на Южном Кавказе, республика готова налаживать отношения и с РФ, и со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью газете Politico.

«Только люди, занимающиеся фантасмагорией, думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе», — сказал Балаян, упомянув, что Армения из-за своей географии исторически и практически имеет очень много связей с Россией.

Дипломат также отметил, что сближение Армении с Евросоюзом не несет угрозы РФ. По его словам, национальные интересы республики требуют образцовых отношений с ЕС и всеми его государствами-членами.

Балаян подчеркнул, что неучастие Армении в деятельности ОДКБ, присутствие американских военных на учениях в республике, работу гражданской миссии ЕС в стране, а также усилия Еревана по предотвращению нарушения антироссийских санкций не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счет России.

До этого в ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, при таком развитии событий баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны на Кавказе.