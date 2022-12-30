«Это тяжелая драка». На Украине признали потери ВСУ в Артемовске

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в боях за Артемовск (украинское название Бахмут) украинские войска несут «очень серьезные» потери из-за тактики российских войск. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что, по его данным, командование ВСУ направило в район Артемовска иностранных наемников, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

«Наиболее горячая линия фронта»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) отметил, что район, где находятся города Артемовск (украинское название Бахмут) и Соледар – «наиболее горячая линия фронта».

По его словам, российские войска в этом регионе «отчаянно лезут в атаки» по нескольку раз в день при поддержке «танков, авиации и пушек». Арестович добавил, что такая тактика «дает определенный эффект».

«Во всяком случае … мы несем очень серьезные потери. Это тяжелая драка», — подчеркнул он, отметив, что потери есть и у ВС РФ.

Арестович напомнил, что генштаб Украины объявил, что ВСУ «продвинулись в сторону Кременной на два километра за эту неделю». Согласно его данным, до города украинским войскам «пять километров осталось».

«Оптимистичная новость для нас. Но посмотрим. Там настолько размокшая земля, настолько сложно наступать… достаточно неплохая оборона противника, они превратили Кременную в укрепрайон. Быстро там не будет. Великих достижений там ждать в ближайшее время – в течение двух или трех дней — не приходится. Ну а дальше посмотрим», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что, по его данным, командование украинской армии отправило в район Артемовска (Бахмута) и Соледара иностранных наемников, чтобы остановить наступление ВС РФ.

«В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — сказал он.

По информации офицера народной милиции ЛНР, отряды – это мобильные группы с вооружением стран НАТО, которые передвигаются на бронеавтомобилях Hummer.

«В каждой группе есть переводчик, так как боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском», — добавил Марочко.

Бои за Артемовск

3 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале со ссылкой на своего помощника, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, что ВС РФ вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» «постепенно зачищают» Артемовск от ВСУ.

«Наши подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, от которой ведутся непрерывные наступательные действия. Все попытки украинских бандформирований контратаковать захлебываются, они несут большие потери», — добавил он.

23 декабря Алаудинов заявил, что, по его данным, Киев готовится к сдаче Артемовска. «Сейчас самая горячая точка на нашем фронте — это Бахмут, где дела у наших подразделений идут очень хорошо», — привел его слова ТАСС.

По его мнению, власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно».

25 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал на брифинге, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.

«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — объявил он.

26 декабря Марочко написал в своем Telegram-канале, что украинские войска несут «катастрофические» потери в Артемовске.

«По нашим подсчетам, порядка 500 человек ежедневно ложатся в районе населенного пункта Артемовск. И это только Артемовск! А Сватовско-Соледарское направление уже догоняет — там потери у противника тоже катастрофические», — считает он.

27 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Redacted, что ВСУ несут тяжелые потери и терпят поражение под Артемовском.

«Они пытаются удержать место, которое называется Бахмут. Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — считает офицер.

По его словам, из-за потери более опытных бойцов, украинское командование вынуждено бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев, на обучение которых выделили не более двух-трех недель

Артемовск находится под контролем ВСУ. Он расположен к северу от крупного города Горловка. Артемовск — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, так как через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.