В России отметили заметный рост государственных закупок

Объем государственных закупок в России в первом квартале 2024 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Российская газета» ссылаясь на данные Минфина.

Согласно опубликованным данным, количество заключенных контрактов возросло на 4,6% и достигло 944 тыс. Резко, в 85 раз, выросло число закупок в электронном виде у единственного поставщика, а участников торгов из числа самозанятых стало вдвое больше.

До этого стало известно, что государственные заказчики увеличили объемы закупок у субъектов МСП на 7%. Затраты на такие закупки достигли 1,81 трлн рублей в 2023 году. Количество тендеров для МСП также выросло. Госкорпорации также стали активнее закупать у малого бизнеса. Рост объясняют политикой поддержки МСП и увеличением их числа до 6,34 млн.

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