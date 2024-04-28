«Если обещают избавить от мигрени навсегда — перед вами шарлатан». Как спастись от головной боли

Мигрень – хроническая головная боль, приступы которой мешают человеку нормально жить. Женщины страдают от нее больше мужчин. Мигрень может передаваться по наследству и развиться из-за неправильного приема обезболивающих. О самых частых ошибках при купировании такой головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения — в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

— Что такое мигрень и чем она отличается от обычной головной боли?

— Головная боль встречается практически у каждого человека. Чаще всего это первичная головная боль, которая не связана с какими-то патологиями, например, опухолью. На такой вид головных болей приходится около 90% жалоб, остальные 10% пациентов сталкиваются со вторичной головной болью. Она связана с органическими поражениями мозга, травмами, системными заболеваниями.

К первичным головным болям относятся головная боль напряжения — она тупая, давящая, ее можно описать как тиски, сжимающие голову, — и мигрень.

— Насколько распространена мигрень среди населения?

— Она очень распространена. По данным российской литературы, она встречается в 20% случаев, мировые данные говорят о 15%.

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Мигренью обычно страдают женщины (около 17%) и чаще всего она начинается в молодом возрасте, у пожилых мигрень встречается значительно реже. Мужчины тоже страдают мигренью, но реже, на нее жалуются всего 8% мужчин.

— Как отличить мигрень от обычной головной боли?

— Она, как правило, бывает односторонней, пульсирующей, но эти критерии не являются обязательными для головной боли. Эта боль может продолжаться от четырех до 72 часов, которые сопровождаются свето- и звукобоязнью, тошнотой, иногда даже рвотой. Но очень важно подчеркнуть: те симптомы, которые я сейчас назвала, не всегда могут наблюдаться у пациента.

Иногда может болеть вся голова, боль может быть пульсирующей или давящей. Самое главное, что указывает нам на мигрень, это интенсивность боли и ее продолжительность. Она нарастает по интенсивности, мешает пациенту нормально существовать и не проходит без приема обезболивания. Правда, иногда и обезболивающие могут не помочь.

— Как врачи диагностируют мигрень? Ведь оценить интенсивность головной боли сложно, вдруг пациент просто чувствительный и путает мигрень с болью напряжения?

— Их сложно перепутать. Головную боль напряжения можно терпеть и спокойно жить с ней, мигрень такой возможности не предоставит из-за своей интенсивности. Диагностические критерии мигрени следующие:

у человека должно быть по меньшей мере пять приступов выраженной головной боли продолжительностью от четырех до 72 часов;

также мигрень усиливается при физической нагрузке и даже при обычной физической активности.

То есть с ней не то, что в зал пойти не получится, иногда даже просто пройтись нельзя. Мигрень не пройдет от прогулки на свежем воздухе, а вот обычная головная боль может.

— Почему у людей возникает мигренозная головная боль?

— Основная теория говорит о том, что в мозге человека возникает нейроваскулярный конфликт с компрессией тройничного нерва. Сейчас объясню, что это значит.

В мозге есть тройничный нерв, который отвечает за восприятие болевых импульсов. Иногда он возбуждается под действием внутренних и внешних факторов, и это возбуждение приводит в активность сосуды, которые иннервируют твердую оболочку мозга. В итоге возникает стойкое расширение сосудов в этой области.

После того как произошла активация всей этой системы, в мозге начинают выделяться определенные провоспалительные пептиды, которые приводят к активации болевых рецепторов. В итоге возникает мигренозная головная боль.

— Есть ли у врачей ответ на вопрос о том, почему тройничный нерв возбуждается у одних людей, а у других — нет?

— Можно сказать так: у пациентов, страдающих мигренью, повышена возбудимость нейронов коры головного мозга, которая усиливается при воздействии внешних и внутренних мигренозных провокаторов.

Именно поэтому мы можем говорить о генетической предрасположенности к мигрени. То есть, если ваша бабушка страдала от таких головных болей, то и вы можете с ними столкнуться.

— Почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин?

— У некоторых женщин мигрень может возникнуть в определенные дни цикла, ее еще называют менструальная мигрень. Она возникает либо за несколько дней до начала цикла, либо в первые дни, и больше в течение месяца женщина с мигренью не сталкивается.

Эта мигрень связана с гормональными изменениями в организме женщины, а именно с уровнем эстрадиола (гормон, входящий в группу эстрогенов). Резкое снижение последнего в конце менструального цикла выступает основным триггером возникающей головной боли. Мы ее можем считать «доброкачественной», потому что, как правило, с наступлением климакса мигрень прекращается. Вообще до 50% женщин отмечают, что после менопаузы мигрени у них проходят или трансформируются в менее интенсивные, однако всегда есть риски того, что они не прекратятся.

— Какие провокаторы мигрени, кроме гормональных перестроек, могут спровоцировать приступ мигрени?

— Их очень много и у каждого человека свой провокатор.

Чаще всего это стресс, переутомление, тревожно-депрессивное расстройство.

Еще иногда возникает такая ситуация: человек долго нервничал, расслабился, и тут у него заболела голова.

Часто мигрень может возникнуть на фоне приема противозачаточных препаратов, голода или недосыпа.

Физическая нагрузка, яркий свет или очень громкий, резкий звук, душное помещение тоже могут стать причиной головной боли.

Иногда приступы могут провоцировать определенные продукты и напитки. Например, кола, кофе, твердый сыр, горький шоколад, копченые или очень жирные продукты. Красное вино и шампанское — самые частые провокаторы мигрени, тут достаточно даже 50 мл красного вина, и голова может заболеть.

— Какие виды мигрени, кроме менструальных, бывают?

— В первую очередь мы можем разделить их на мигрень с аурой и без ауры. Последняя ничем особым не отличается, это та самая мигрень, которую мы с вами обсуждали ранее.

Первый тип встречается гораздо реже и отличается наличием так называемой ауры — симптомов, которые возникают перед головной болью за час или за 15-20 минут. Чаще всего это какие-то зрительные симптомы — пациенты могут жаловаться на мерцание перед глазами, вспышки света, искажение или ухудшение зрения перед приступом. Также могут возникнуть сенсорные симптомы, например, ощущение онемения лица, нарушение речи, слабость, парез (снижение силы мышц) в руке или ноге с одной стороны. Это бывает крайне редко, но иногда эта слабость может сохраняться до 72 часов, то есть голова болеть перестала, а парез не прошел.

Выделяют даже отдельную форму — семейную гемиплегическую мигрень. Это относительно редкая разновидность мигрени, при которой появляется повторяющаяся временная слабость с одной стороны тела (гемиплегия — понятие, обозначающее паралич мышц одной половины тела). Она обнаруживается у пациентов, один из близких родственников которых имел такие же симптомы.

— Различаются ли мигрени по причине возникновения или типу приступа?

— Мы можем продолжить классификацию по частоте возникновения приступов. Если головная боль мигренозного характера возникает за месяц больше 15 раз — это уже хроническая мигрень.

Также можно выделить мигренозный статус — это тяжело протекающий приступ мигрени, продолжительностью свыше трех дней. Он характеризуется выраженной интенсивной болью, тошнотой, рвотой, слабостью.

— Почему мигрень может стать хронической?

— Чтобы она стала хронической, должно совпасть несколько факторов.

Во-первых, хроническая мигрень чаще всего возникает у пациентов, которые испытывают проблемы со сном, страдают от тревоги или депрессии, от панических атак.

Во-вторых, хронификация мигрени может произойти на фоне изменения образа жизни. Например, человек поменял работу и стал испытывать сильный стресс.

В-третьих, хроническая мигрень может развиться, когда изначально приступы купировались неправильно. Она часто сопряжена с большим приемом обезболивающих препаратов. Если человек пьет больше 10-15 обезболивающих таблеток в месяц, то от них возникает лекарственно-индуцированная головная боль. Как правило, она пропадает после прекращения приема препаратов.

— Почему так происходит?

— Вначале пациент принимает лекарство при первых признаках головной боли или для профилактики, затем хронический прием препаратов становится стилем жизни. Обезболивающий эффект при этом постепенно снижается, что приводит к увеличению дозы и комбинированию различных анальгетиков. Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли, — она становится хронической и провоцирует еще большее злоупотребление лекарствами.

Лекарственно-индуцированная боль может возникнуть и у людей с головной болью напряжения, но чаще всего страдают именно пациенты с мигренью, потому что ее терпеть очень тяжело и человек сразу пьет таблетку.

— Бывает такое, что человек выпил таблетку, но головная боль не прошла?

— У нас есть правило — нужно как можно раньше принять обезболивающее. Людям, страдающим от мигрени с аурой, очень удобно, — они могут принять препарат либо сразу как аура началась, либо сразу после нее. Для остальных: как только вы поняли, что у вас начинается мигрень, не нужно ждать чудесного исцеления, пейте таблетку. Еще один важный момент: боль нужно убрать полностью.

Если вы выпили пилюлю и через два часа боль осталась, выпейте еще одну таблетку или вообще другой препарат. Если она сохраняется, после приема первой дозы лекарственного средства, то есть вероятность, что через какое-то время приступ мигрени вновь будет нарастать.

Кстати, еще один важный момент: не нужно применять препараты с содержанием кофеина, сюда относится Цитрамон. Да, так препарат подействует быстрее, но высок риск того, что у вас разовьется лекарственно-индуцированная головная боль. Поэтому купировать головную боль нужно препаратами без кофеина, то есть нурофеном, парацетамолом, аспирином, напроксеном.

— Как сегодня неврологи лечат мигрень?

— Мигрень, к сожалению, вылечить невозможно. Все, что мы можем — снизить интенсивность и частоту приступов. Пациенту можно назначить специальные препараты, если обычные обезболивающие ему не помогают. Это триптаны — они более селективные и помогают снять только приступы мигрени. Но тут при приеме действуют те же самые правила, которые мы обговорили. Если головная боль сильно разовьется, то даже триптаны могут быть неэффективны.

Если у нас приступы частые, больше 5-8 раз в месяц, то мы назначаем профилактическую терапию. Это препараты, которые нужно пить постоянно, на протяжении минимум шести месяцев, они будут снижать частоту приступов мигрени. Но не надо путать их с обезболивающими.

— Что это за препараты?

— К ним относятся бета-блокаторы, антагонисты рецепторов ангиотензина II, противоэпилептические препараты. Еще врачи могут порекомендовать антидепрессанты с противоболевым эффектом. Это амитриптилин, венлафаксин или дулоксетин. Антидепрессанты, как правило, назначаются пациентам, которые помимо мигрени имеют бессонницу или тревожные расстройства.

Сейчас появилось новое направление — моноклональные антитела, это те препараты, которые действуют именно на сам механизм возникновения мигрени, то есть являются патогенетическими. Сегодня в России зарегистрировано два таких препарата — фреманезумаб (Аджови) и эренумаб (Иринэкс). Они подкожно колются раз в месяц в течение полугода или года, и человек несколько лет может жить спокойно. Но это очень дорогая терапия. Один укол стоит около 20 тыс. руб.

-- Некоторые рекомендуют посетить остеопата или психолога — якобы это поможет избавиться от головных болей. Это так?

— Человеку с мигренью никто кроме невролога не поможет. Открою секрет: как только кто-то вам говорит, что избавит вас от мигрени навсегда, знайте — перед вами шарлатан. Что касается массажа шеи, который некоторые рекомендуют при мигрени, он может снять только головную боль напряжения, но не мигрень.

Единственное — при хронической мигрени могут помочь уколы ботокса в определенные точки лица и шеи, в частности в область виска. Но только доза ботулинического токсина на одну процедуру составляет 155–195 ЕД. И косметолог вам этот ботокс не уколет, так как существует специальный протокол по введению препарата.

— Еще есть сайты, где предлагается хирургическое лечение мигрени, — там пишут про резекцию мышц, окружающих тройничный нерв.

— Это не имеет доказательной базы, ни в одних клинических рекомендациях нигде не фигурируют хирургические методы. Помогут только лекарственные методы и модификация образа жизни: наладить режим сна, режим питания, максимально исключить провокаторы мигрени. Поэтому, вместо того чтобы пить по 10 таблеток в день и надеяться на сомнительные методики, лучше посетить невролога.

— Нужно ли перед приемом у невролога сдавать какие-то анализы?

— Никаких УЗИ шеи, МРТ делать точно не нужно. Но если вы хотите получить более глубокую консультацию, то начните вести дневник головной боли. Есть специальные программы в виде чат-ботов. Он каждый день спрашивает у пользователя, болела ли у него голова, что спровоцировало боль, в каком месте, с какой силой и пил ли он таблетку. В итоге он создает табличку, по которой врач и пациент смогут отследить динамику.

Вообще к неврологу лучше приходить подготовленным: знать триггеры мигрени, сколько таблеток пьете, как часто болит голова и так далее. Это поможет быстрее назначить терапию и облегчить жизнь.