Военная операция на Украине, день 795-й

Российские военные ударили по судостроительному заводу в Николаеве, где велсь сборка дронов и тренировались морпехи, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.
В городе Людиново Калужской области у нефтебазы упали три беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Николаеве в результате взрывов поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры и рекреационный объект, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Украине для отражения ракетных ударов нужно не менее семи зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета — это буквально защита жизни… Семь систем (Patriot) нужны Украине — и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал Владимир Зеленский в своем видеоообращении.
Украину ночью атаковали девять дронов и зенитная ракета, сбить удалось пять БПЛА.
Командование воздушных сил Украины сообщило, что пять дронов было неустановленного типа. Сбить удалось только один из них — в Николаевской области.
Силы ПВО РФ за ночь сбили 17 украинских БПЛА в четырех регионах, сообщили в Минобороны РФ.
Девять дронов поражено над территорией Брянской области, по три — над Калужской и Курской, два — над Белгородской.