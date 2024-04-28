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Политика

Военная операция на Украине, день 795-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 795-й день

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Александр Река/ТАСС
Силы ПВО РФ за ночь сбили 17 украинских БПЛА в четырех регионах. Три беспилотника рухнули в районе нефтебазы в Калужской области, сообщил глава региона. В украинском Николаеве поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Украине необходимо не менее семи зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

Российские военные ударили по судостроительному заводу в Николаеве, где велсь сборка дронов и тренировались морпехи, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.

08:21

В городе Людиново Калужской области у нефтебазы упали три беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

08:17

В Николаеве в результате взрывов поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры и рекреационный объект, сообщил мэр Александр Сенкевич.

08:13

Украине для отражения ракетных ударов нужно не менее семи зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета — это буквально защита жизни… Семь систем (Patriot) нужны Украине — и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал Владимир Зеленский в своем видеоообращении.

08:09

Украину ночью атаковали девять дронов и зенитная ракета, сбить удалось пять БПЛА.

Командование воздушных сил Украины сообщило, что пять дронов было неустановленного типа. Сбить удалось только один из них — в Николаевской области.

08:05

Силы ПВО РФ за ночь сбили 17 украинских БПЛА в четырех регионах, сообщили в Минобороны РФ.

Девять дронов поражено над территорией Брянской области, по три — над Калужской и Курской, два — над Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 795-го дня специальной военной операции России на Украине.

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