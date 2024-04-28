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Журналиста Associated Press арестовали в РФ на два месяца

Мурманский суд на два месяца арестовал журналиста Associated Press Карелина

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Global Look Press

Суд в Мурманской области на два месяца арестовал работавшего на информагентство Associated Press российского журналиста Сергея Карелина, обвиняемого в подготовке материалов для YouTube-канала »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает AP.

Согласно данным агентства, репортер пробудет под стражей до начала судебного разбирательства.

«Карелин отверг обвинения», — указывается в материале.

В Associated Press выразили большое беспокойство по поводу задержания своего сотрудника, сейчас агентство занимается поиском дополнительной информации.

Незадолго до этого стало известно, что в Мурманской области был арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Репортеру вменяют участие в экстремистском сообществе. По этой статье ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Перед этим по аналогичному обвинению в Москве арестовали продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова.

Ранее суд оштрафовал задержанного фронтмена «Коррозии металла».

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