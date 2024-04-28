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Протестующие перекрыли трассу Армения — Иран

168.am: протестующие в Армении перекрыли тракторами трассу Армения — Иран

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Reuters

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области. Об этом сообщает онлайн-ресурс 168.am.

Сообщается, что блокировка трассы произошла на участке близ города Ехегнадзор, который находится в 130 километрах от Еревана.

Днем 28 апреля сообщалось, что граждане Армении перекрыли трассу Ереван — Гюмри в знак поддержки протестных акций в Тавуше.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Сообщалось, что делимитация границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

Позже местные жители, выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

Ранее военные присоединились к участникам протеста в Армении.

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