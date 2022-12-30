«Тупиковая ситуация». Американский генерал признался, что подход США наносит ущерб Украине

Подход к украинскому конфликту, выбранный администрацией США, является тупиковым и ведет к потерям промышленности, энергетики и инфраструктуры Украины, заявил американский генерал Уэсли Кларк. Он отметил , что цели Соединенных Штатов и Украины не совпадают — Вашингтону вовсе не нужно возвращение всех занятых Россией территорий, он хочет сосредоточиться на вопросах, связанных с Китаем.

Стратегия Вашингтона в отношении конфликта на Украине фактически обескровливает ее, лишает промышленного потенциала и инфраструктуры. Об этом на онлайн-вебинаре, организованном фондом »США — Украина» заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк.

«Мы подпитываем тупиковую ситуацию. Это не в интересах США, но мы продолжаем это делать. Если говорить военным языком, этим процессом мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. Они теряют финансовую основу государства», — сказал генерал.

По его словам, тупиковая ситуация в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой не нужна Вашингтону, поэтому американской администрации следует нарастить поставки артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников Украине. По мнению генерала, это позволит ВСУ эффективнее проводить наступательные операции.

«Россияне меняют ситуацию на поле боя. Они значительно наращивают усилия в сфере обороны. Так что характер конфликта изменится», — добавил Кларк.

В то же время он констатировал, что интересы Вашингтона и Киева в конфликте совпадают далеко не полностью. По словам генерала, украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мирные переговоры с Россией невозможны без освобождения всех территорий.

«Мы в Соединенных Штатах хотим стабилизировать ситуацию, снизить шансы на конфликт между НАТО и Россией, удержать как можно большую территорию Украины, не начав третью мировую войну, и сосредоточить внимание на сдерживании Китая», — объяснил Кларк цели Вашингтона.

Бывший главком НАТО подчеркнул, что вопросы, касающиеся Китая, для США куда более актуальны, чем проблемы украинцев.

Американские высокие военные чины уже не впервые отмечают, что США в вопросах украинского конфликта руководствуются расчетом. Например, в октябре генерал Джек Кин в эфире телеканала «Fox News» заявил, что «всего» за $66 млрд (в такую сумму тогда оценивалась помощь Киеву) Вашингтон получил воюющую с Россией Украину.

«Инвестиции в Украину сегодня очень выгодны, так как за относительно небольшие деньги в интересах США на войне с Россией умирают не американцы, а украинцы», — заявлял Кин.

По словам генерала, за траты в 1,1% от всего американского бюджета Соединенные Штаты получили «несоизмеримо большие преимущества» и смогли достичь своей цели: создать на границах России серьезного противника, который должен будет мешать Москве проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес неоднократно говорил, что при текущих темпах и уровне технической поддержки со стороны Запада Украина не способна победить Россию на поле боя. По мнению Ходжеса, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, Киеву требуется значительно более мощные вооружения. А поскольку западные партнеры не готовы менять подход по снабжению Украины оружием и технологиями, то вооруженное противостояние с Москвой может затянуться на годы.