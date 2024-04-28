В Запорожье заявили о повреждении промышленного объекта после взрыва

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье в результате взрыва оказался поврежден промышленный объект. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, днем 28 апреля местные жители услышали сильнейший взрыв. Впоследствии выяснилось, что под удар попал один из городских промышленных объектов.

«Информация о разрушении уточняется», — отмечается в публикации.

По данным Федорова, никто из людей не пострадал.

Иной дополнительной информации пока не сообщается.

Незадолго до этого стало известно, что в Запорожье произошли взрывы. Отмечается, что на подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.