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На Западе заявили о нежелании уехавших украинцев воевать за ВСУ

Telegraph: бежавшие на Запад украинцы не хотят возвращаться воевать в ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Уехавшие в западные страны украинцы не хотят возвращаться, чтобы воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Telegraph.

«Чем дольше идет конфликт, чем больше примут подобных законов, тем больше людей ненавидят Украину и ее правительство. Почему я должен возвращаться и воевать?» — заявил один из украинцев, который живет в Европе.

В материале сказано, что все больше граждан Украины отказываются возвращаться на родину и идти за нее воевать, так как считают, что она не достойна их самопожертвования.

28 апреля оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей и подозреваемый в госизмене, заявил, что власти Украины, решившие отказать мужчинам призывного возраста в консульских услугах, «поссорили» выехавших за рубеж граждан с оставшимися на Украине.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации.

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