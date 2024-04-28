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Стало известно о состоянии министра нацбезопасности Израиля после ДТП

Министр нацбезопасности Израиля, попавший в ДТП, выписался из больницы

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Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выписался из больницы после ДТП из-за проезда на красный сигнал светофора. Об этом политик сообщил в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Я завершаю два дня госпитализации в больнице «Хадасса». <...> Врачи просили меня отдыхать, но уже во вторник я возвращусь к работе и попытаюсь уравновесить требования врачей и интересы народа Израиля», — говорится в публикации.

Министр нацбезопасности попал в ДТП 26 апреля, возвращаясь с места преступления в городе Рамла, где произошло нападение на 18-летнюю девушку с ножом. Во время поездки автомобиль Бен-Гвира столкнулся с другой машиной и перевернулся. Травмы получил министр, его дочь, водитель и охранник. Впоследствии выяснилось, что Бен-Гвир проехал на красный сигнал светофора. В канцелярии министра это объяснили «оперативными соображениями».

В конце марта сообщалось, что экс-президент ЮАР Джейкоб Зума попал в ДТП во время поездки в рамках избирательной кампании перед выборами в парламент. Бывший африканский лидер, которому сейчас 81 год, остался жив. Авария произошла по дороге из провинции Квазулу-Наталь. Примечательно, что незадолго до этого избирательная комиссия ЮАР не допустила Зуму до майских выборов в парламент. Причина — судимость кандидата. Сторонники экс-главы государства пообещали, что не дадут провести в стране выборы, если его не включат в число кандидатов.

Ранее в Вильнюсе водитель машины марки Citroen влетел в кортеж испанской делегации.

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