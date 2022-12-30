«Электоральные процессы последуют». В Кремле рассказали о следующих выборах президента

Владимир Путин не делает разницы между предвыборными и обычными годами в своей работе, поэтому на 2023 год особых задач в связи с этим не ставит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом президентские выборы в 2024 году запланированы. Общение же главы государства с журналистами вряд ли вернется к допандемийному формату из-за сохраняющихся эпидемиологических угроз. «Газета.Ru» собрала самые важные заявления представителя Кремля.

Про президентские выборы

Выборы президента России сохраняются в планах на 2024 год, поэтому в соответствующее время начнутся предвыборные процессы, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», — сказал он.

Песков добавил, что Владимир Путин никогда не выделял предвыборные и не предвыборные годы. Поэтому каких-то связанных с этим планов на 2023-й у него нет.

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас в истории страны происходят судьбоносные моменты, поэтому ответственность главы государства и всех остальных повышается в разы. Именно поэтому главными задачами Кремля на следующий год остается эффективная и результативная работа.

Про общение с журналистами

Общение президента с журналистами вряд ли будет таким же, как и раньше, признался Песков. Он связал изменение формата коммуникаций с пандемией и ее последствиями.

«Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в условиях повышенной эпидемиологической угрозы здоровье президента становится вопросов государственной безопасности, поэтому в Кремле считают меры предосторожности не лишними. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина допустил, что по мере снижения активности вирусных волн общение президента с прессой станет свободнее.

Про визит Си Цзиньпина

Когда именно в Россию прибудет председатель КНР Си Цзиньпин, пока неизвестно, сообщил Песков.

«Пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам», — пояснил представитель Кремля. Ранее 29 декабря во время беседы с китайским лидером по видеосвязи Владимир Путин пригласил его в Москву. Предполагается, что визит может состояться весной 2023 года.

Прошедшую беседу двух лидеров Песков оценил как «очень конструктивный, объемный по содержанию, партнерский разговор».

Про падение ракеты в Белоруссии

Информация о том, что в Брестской области Белоруссии накануне упала, предположительно, ракета от украинского комплекса С-300, вызывает в Москве определенную обеспокоенность.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сообщил Дмитрий Песков.

По его словам, военные двух стран находятся в постоянном контакте и доверительно делятся информацией.

Про украинский закон о нацменьшинствах

В Кремле пока не видели новый украинский закон о нацменьшинствах, подписанный в пятницу Владимиром Зеленским, но намерены изучить этот документ.

«Мы его не видели, но там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств, кто является нацменьшинствами. Здесь нужно изучать детали, я не знаком, поэтому не берусь что-либо говорить», — сказал пресс-секретарь российского президента.

В подписанном Зеленском законе запрещается дискриминация нацменьшинств, гарантирует равные «гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы». Однако в документе также говорится, что эти права и свободы могут быть ограничены государством.

Про новогодние поздравления

У Кремля фактически отсутствует диалог с властями недружественных государств, поэтому Владимир Путин не намерен поздравлять лидеров этих стран с Новым годом.

«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять», — рассказал Песков.

При этом пресс-служба Кремля в пятницу сообщила, что Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Сильвио Берлускони (Италия), Роберта Кочаряна (Армения), Нурсултана Назарбаева (Казахстан), Сержа Саргсяна (Армения), Герхарда Шредера (Германия).