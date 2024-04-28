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Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ украинским студентом МГУ

Мизулина обратилась в МВД по поводу собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила разобраться с украинским студентом МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Музулина заявила, что уже направила материалы по делу студента в МВД. Также она опубликовала посты, которые, предположительно, студент выкладывал в соцсетях.

28 апреля сообщалось, что студент неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера. Кроме того, он делал публикации, направленные на сбор средств для нужд Вооруженных сил Украины.

Студент из Одессы является гражданином Украины, на подачу паспорта РФ заявление он не подавал. Суд арестовал его на 12 суток.

После этого стало известно, что студенту сообщили о сокращении сроков пребывания в России.

Ранее Украина попросила у Запада средства для оплаты собственного оружия.

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