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В Белом доме оценили объем гумпомощи по временному пирсу в Газе

Белый дом: гумпомощь по временному пирсу в Газе не заменит наземные поставки

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Saeed Jaras/Global Look Press

Искусственный пирс у побережья сектора Газа будет построен и начнет функционировать через 2-3 недели, однако он не сможет заменить по объемам наземные поставки. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.

«Этот пирс сейчас возводится, и понадобится примерно 2-3 недели, прежде чем мы сможем его использовать», – сказал Кирби, отметив, что это достаточно сложная процедура, и Вашингтон тесно сотрудничает с израильскими властями по вопросу организации работы пирса.

Искусственный пирс находится в разработке с тех пор, как президент США Джо Байден объявил о планах по его строительству в послании 7 марта. Это заявление застало врасплох многих израильских чиновников и стало началом серии шагов Вашингтона по более активному вмешательству в гуманитарную ситуацию в секторе Газа. 24 апреля, сообщалось, что Соединенные Штаты выделят гуманитарную помощь сектору Газа на $1 млрд. Джо Байден призвал Израиль обеспечить ее скорейшую доставку.

Ранее папа Римский призвал к мирным переговорам в Секторе Газа.

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