Ученые нашли новые доказательства существования Девятой планеты в Солнечной системе

Американкие ученые из Калифорнийского технологического института заявили, что нашли самые убедительные статистические доказательства существования пока неоткрытой Девятой планеты на краю Солнечной системы. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Команда проанализировала движение транснептуновых объектов (ТНО) — небесных тел различного размера, расположенных за пределами орбиты Нептуна. К ним относятся карликовые планеты Плутон и Эрида.

Астрономы провели компьютерное моделирование с учетом новых данных о траекториях ТНО. Как показали результаты, перемещения ТНО указывают на существование таинственной Девятой планеты.

Согласно расчетам, неизвестный мир может быть примерно в пять раз массивнее Земли и находится в 500 раз дальше от Солнца, чем наша планета. Эта огромная дистанция затрудняет его поиски, поскольку почти невидимый Плутон расположен лишь в 40 раз дальше от Солнца по сравнению с Землей.

Исследователи рассчитывают, что новые телескопы и методы изучения космоса позволят им заглянуть вглубь внешних рубежей Солнечной системы.

Ранее астрономы изучили 78% мест, где могла скрываться Девятая планета.