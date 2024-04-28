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Фигуристка Медведева рассказала, поехала ли бы на Игры при условиях МОК

Фигуристка Медведева: не знаю, поехала ли бы на Олимпиаду при условиях МОК

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не может ответить на вопрос, поехала бы на Олимпийские игры при условиях, которые диктует Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова приводит Sport24.

«Я не знаю. Мы думали, что у нас жесть (по условиям) в 2018-м году. Потом в 2020-м году все думали, что настала жесть. А жесть — сейчас, оказывается. Что будет дальше, тоже никто не знает. Я не знаю (поехала ли бы). Когда я выступала, в 2018 году, да, мы выступали в нейтральном статусе, но это были все равно «Olympic Athlete from Russia», — заявила Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Медведева рассказала, что считает женской красотой.

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