Клиенты Beribit вторые сутки пытаются добиться выплат. На их счетах застряли 400 миллионов Клиенты пытались взять криптобиржу Beribit штурмом и жалуются на проблемы с выплатами

Клиенты Beribit вторые сутки пытаются добиться выплат от криптобиржи. По их словам, на счетах зависло около 400 млн рублей. В Beribit заявили, что задержки связаны с тщательным балансовым аудитом. После прохождения верификации, как заверяет криптобиржа, деньги всем вкладчикам вернут. Однако люди не расходятся из-за страха потерять свои средства. На фоне скандала в Госдуму внесли законопроект о запрете организации криптобирж. Но депутат Делягин заявил «Газете.Ru», что ограничение организации обращения криптовалют подорвет обороноспособность РФ.

Ночью 27 апреля более 50 клиентов криптобиржы Beribit пытались взять штурмом офис компании в Москве-Сити, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, люди начали собираться в башне «Федерация», где находится офис Beribit, около 11 часов утра 26 апреля. Они требовали вернуть порядка 400 млн руб., которые не могли снять уже несколько дней.

Как рассказали вкладчики телеканалу РЕН ТВ, деньги «застряли» в обработке при выводе. При этом с внесением средств никаких проблем на возникало.

Сотрудники Beribit пытались покинуть офис через черный ход, но разъяренные инвесторы их остановили и вызвали полицию.

«Сейчас они (сотрудники биржи. — «Газета.Ru») слезно обещают отдать 50% вложений, а остальное предлагают забрать в течение 1-15 дней», — говорилось в публикации Mash.

Сама криптобиржа официально зарегистрирована и занимается обменом рублей на криптовалюту, P2P, USDT, а также торговлей активами. В конце марта в офис Beribit и еще одной биржи ABCeX пришли с обысками правоохранители. Незадолго до этого сайты обоих организаций перестали работать. По данным Mash, следственные мероприятия были связаны с терактом в «Крокусе сити холле».

Смена руководства

Вечером 26 апреля в официальном Telegram-канале Beribit появилось объявление, что несколько дней назад у биржи сменилось руководство. Новое начальство обнаружило несоответствия в балансовой отчетности, в связи с чем был начат тщательный аудит.

«Эти необходимые меры привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Мы прилагаем все усилия для их оперативной обработки. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию KYC/AML, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений», — сообщила криптобиржа.

За ожидание Beribit пообещала клиентам компенсацию, исходя из текущей ставки ЦБ. Проверка, как было указано в сообщении, займет от одного до 15 рабочих дней.

Однако вкладчики не спешили расходится и провели у офиса криптобиржи всю ночь. В башню «Федерация» приехала «скорая» — как минимум одному клиенту Beribit стало плохо, сообщил Shot. На месте также продолжали работать сотрудники полиции.

Ситуация с выплатами

Утром 27 апреля Beribit объявила, что первая партия выплат для клиентов, чьи счета успешно прошли аудит, будет произведена в 16:00. Однако позже стало известно, что выдача денег откладывается на «несколько часов». Некоторые вкладчики стали свидетелями разговора начальника охраны с руководителем биржи, который велел клиентам «ждать».

После этого начальник службы безопасности, которого клиенты заставили к ним выйти, сообщил, что выдача не отменена. Beribit пообещала, что первым вкладчикам, прошедшим верификацию, около 24 млн руб. будут выплачены до 18:00. В 18:37 криптобиржа отчиталась, что выплаты были произведены.

При этом, как сообщил Shot, деньги вернули только тем инвесторам, которые написали заявления в полицию. Правоохранителям, по данным Telegram-канала, поступило около 20 обращений. Их авторам пообещали вернуть вложенные средства 27 апреля, остальным — позже.

Несмотря на то, что вкладчики уже провели в офисе криптобиржи больше суток, расходится они не собираются.

«Мы отсюда не уходим, потому что понимаем, что как только мы дадим слабину, этот вопрос закроется», — рассказал один из клиентов Beribit РЕН ТВ.

В России запретят криптобиржи?

На фоне скандала с вкладчиками Beribit депутаты Государственной думы предложили поправки в законопроект о запрете организации обращения криптовалют, то есть создания криптобирж и обменников.

«В России запрещается организация обращения цифровой валюты. Исключение — майнинг цифровой валюты и работа майнинг-пулов. Также запрещается реклама цифровых валют, реклама организации обращения цифровой валюты», — говорится в тексте поправок.

Парламентарии также пояснили, что будет пониматься под организацией обращения криптовалют. Это — оказание услуг по обеспечению сделок или операций, которые повлекут переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если при осуществлении перехода будет использована информационная инфраструктура России.

Один из авторов поправок, замглавы комитета Госдумы по информполитике и депутат от «Единой России» Антон Горелкин сообщил, что «оборот криптовалют запрещаться не будет».

«Под запрет попадает организация оборота — то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. <…> Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции: парадокс, но запрет организации оборота цифровых валют — здесь скорее протекционистская мера», — написал Горелкин в Telegram-канале.

Депутат заявил, что при этом никто не будет запрещать использовать иностранные криптовалютные биржи и обменники, а в будущем ограничение и вовсе может быть снято.

Однако у законопроекта есть противники. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что ограничение организации обращения криптовалют подорвет обороноспособность России.

«Дело в том, что оборонные предприятия России закупают большую часть того, что нам Запад продавать не хочет, у Запада именно за криптовалюту. И у третьих стран тоже покупают именно за криптовалюту. При этом сами они не являются майнерами и так далее. И запрет оборота валюты, то есть запрет ситуации, когда я могу купить криптовалюту у кого-то, кроме авторизованного майнера, и продать кому-то, кроме авторизованного майнера или представителя Банка России, лишает меня возможности осуществлять санкционный импорт», — пояснил Делягин.