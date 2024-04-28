Собирал деньги для ВСУ, призывал ударить по Москве: за что арестован студент-медик МГУ В Москве арестовали студента МГУ за сбор денег для украинской армии

Украинского студента МГУ арестовали 26 апреля на 12 суток за попытку сбора денег для нужд ВСУ и размещение лозунгов националистического характера, рассказал источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, юноша писал в соцсетях, что хочет уехать из России сразу после выпуска из университета, и призывал атаковать Москву. В последнее время в общей сложности он получил 46 суток ареста, в том числе за неповиновение полиции.

Возбуждение ненависти

Студента МГУ с украинским гражданством арестовали в Москве из-за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах. Как пишет агентство ТАСС, задержанного зовут Сергей Гулько.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег для нужд Вооруженных сил Украины», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, как пишет издание, Гулько изучал, как люди, находясь в Московском регионе, могут вступить в ВСУ. Как рассказал собеседник РИА Новости, у студента нет российского гражданства и получить его он не пытался.

За что арестовали студента-медика

По словам источника, молодой человек заявлял на своих страницах в соцсетях, что хочет уехать сразу по окончании учебы в МГУ, поскольку ему «здесь неуютно«. Также он призывал к нанесению ударов по Москве и публиковал лозунги националистической «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) (УПА, подпольная украинская военная организация в период Второй мировой войны).

Источник уточнил, что полицейские задержали студента вечером 3 апреля из-за неповиновения распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Какому именно распоряжению — неизвестно. Его доставили в Никулинский районный суд Москвы, где избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Агентство не указало, на какой именно срок его отправили под арест. Уже после этого — 26 апреля — Тверской районный суд Москвы по двум протоколам арестовал юношу на 12 суток по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты постов Гулько.

46 суток предыдущих арестов

ТАСС ознакомился с материалами дела о прежних административных правонарушениях молодого человека. Суды в Москве в общей сложности назначали 46 суток административного ареста юноше за проукраинские лозунги в соцсетях и неповиновение полиции.

«Признать Гулько Сергея Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 12 суток без конфискации предмета административного правонарушения», — сказано в материале Никулинского суда Москвы, причиной рассмотрения которого стал пост в в социальной сети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.

До этого, пишет агентство, полицейские задержали студента из-за отказа показать паспорт при проверке документов. За это Никулинский суд дал ему 10 суток ареста. Затем полицейские проверили аккаунт Гулько в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и якобы нашли в нем два экстремистских лозунга. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста. Студент, как пишет агентство, не признал вину ни по одному эпизоду.

Как пишет Telegram-канал SOTAvision (организация включена Минюстом в список иноагентов), Гулько рассказал, что писал посты еще в первые месяцы спецоперации России на Украины. По мнению студента, его преследуют из-за доноса его однокурсника, который несколько лет «скринил» его записи в закрытом профиле Instagram. Согласно данным из открытых источников, сокурсник Гулько состоит во множестве Z-групп в соцсетях.

Выдворение из страны

Перед последним арестом, рассказал адвокат юноши, ему вынесли предписание в течение трех дней покинуть Россию под угрозой уголовной ответственности.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах, комментируя эту информацию, отметил, что студенту сообщили о сокращении сроков пребывания в России.

«То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — сказал собеседник издания.