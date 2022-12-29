«Тяга к эпатажным заявлениям». В Совфеде оценили идею конфисковать имущество уехавших россиян

Очередь из автомобилей на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 28 сентября 2022 года

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение члена Совфеда Сергея Цекова конфисковать имущество покинувших страну россиян. Клишас назвал такие идеи антиконституционными и нереализуемыми. Об ограничениях в отношении уехавших граждан России заявили ряд российских депутатов. Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также призвал не пускать уехавших граждан обратно и лишить их возможности зарабатывать в России.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал предложение конфисковать имущество уехавших россиян в пользу военной операции.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо»,

— заявил Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Так политик ответил на предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова, который ранее заявил, что у всех россиян, которые покинули страну и критикуют ее из-за рубежа, нужно отобрать имущество и направить его на нужды военных.

«Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачевой тоже надо, это будет всем хорошим уроком, — заявил сенатор в беседе с news.ru. — <...> всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники».

По словам Цекова, после начала военных действий на Украине некоторые страны начали замораживать либо конфисковать активы россиян и компаний из РФ, однако, по его мнению, аналогичные действия в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.

«Враги общества»

Кроме сенатора Цекова похожие идеи 28 декабря высказывал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также лишить возможности зарабатывать в России.

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — написал Медведев.

Он также подчеркнул, что те, кто уехал из России, а теперь шлют «бесконечные проклятия в адрес власти», желают своей стране «скорейшего поражения в войне» и мечтают об «уничтожении России», являются врагами государства.

«Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — уточнил Медведев.

По мнению замглавы Совбеза РФ, вернуться в Россию такие граждане могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».

«Хотя лучше бы им не возвращаться», — заключил Медведев.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «гражданской позицией» Медведева.

«Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», — сказал Песков.

Возможные ограничения

Депутат Олег Голиков («Единая Россия») 27 декабря предложил ограничить госслужбу для уехавших от мобилизации. Он сообщил о подготовке соответствующего законопроекта, который также предусматривает ограничение права уехавших россиян быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.

«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — заявил Голиков в своем Telegram-канале.

Ряд депутатов Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин, также предлагали поднять налоги для россиян, покинувших страну с февраля и продолжающих работать на российские компании. 26 декабря замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнил, что готовящийся законопроект коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Эту инициативу раскритиковали в Минфине и Минцифры.

«Люди, которые уехали, могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить: зарегистрируют компанию [за рубежом], а оказывать услуги будут на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов.

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными... Мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Шадаева, его ведомство выступает за создание стимулов для того, чтобы специалисты продолжали работать на российские компании, даже находясь за границей.

После начала военной операции и объявления частичной мобилизации часть россиян выехала в другие страны. Точной статистики по числу уехавших власти не раскрывали.

В сентябре Росстат сообщал, что с начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Власти Казахстана сообщали, что в страну за две недели после начала мобилизации въехали 200 тыс. человек. Forbes писал, что после объявления мобилизации Россию покинуло примерно 600–700 тыс. человек. В Кремле эти цифры назвали «какой-то уткой». Кроме того, часть уехавших россиян вернулась в страну, а статистика учитывает только пересечения границы.