«Выдавить из ЕС»: какие у Киева шансы пополнить уехавшими украинцами ряды ВСУ

«Не видите себя украинцем — сдавайте паспорт»
Находящиеся за границей украинские мужчины призывного возраста — от 18 до 60 лет — в конце апреля столкнулись с проблемами в странах пребывания. По решению МИДа страны, гражданам перестали оказывать консульские услуги в представительствах республики за рубежом — в частности выдавать новые загранпаспорта, в том числе уже готовые.
«Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что его не волнует его выживание, а потом приходит и хочет получать от этого государства услуги. Так не бывает. Наша страна находится в состоянии войны», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Это решение было принято властями республики в преддверии 18 мая, когда в силу вступят новые правила мобилизации в стране.
- Закон в том числе обязывает украинцев за рубежом встать на воинский учет.
- Кроме того, все военнообязанные в стране получат 60 дней, чтобы обновить свои данные в военкоматах, а если не сделают этого, то могут получить штрафы или запрет на управление транспортным средством.
- Повестки теперь будут считать врученными даже без передачи лично в руки.
Как отметила депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, украинским мужчинам за границей, не желающим обновлять данные в военкоматах, стоит отказаться от гражданства страны:
«Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите, оставайтесь за границей».
«Положение безвыходное»
Как написала «Страна.ua», Киев таким образом записал украинских мужчин за рубежом в «предатели», в том числе и тех, кто много лет назад приехал на заработки в Европу или другие государства. Газета допустила, что это лишь усилит отток людей с Украины.
«Ситуация с запретом на консульские услуги показывает, что власти для активизации мобилизации могут пойти на меры, которые еще недавно казались нереальными. <...> Значительная часть украинцев постараются максимально «уйти в тень», чтоб не попадаться «на радары» госорганам. Тем, кто за границей это сделать будет проще. Но и те, кто на Украине будут искать все возможные способы. Либо попытаются покинуть страну», — говорится в материале.
Возможности влияния Киева на украинцев за рубежом довольно ограничены. Механизма для массовой экстрадиции не существует, а штучная занимает много времени и требует весомых аргументов. К тому же, просроченный загранпаспорт формально не станет серьезной помехой при запросе убежища в Евросоюзе или других странах.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают действия властей Украины в данном случае. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что решение Киева оставляет людей без документов, прав и поддержки.
«Вариантов у них несколько: либо ехать на Украину и попасть под мобилизацию, либо пытаться натурализоваться в странах пребывания, либо бежать дальше. Какую-то часть людей точно получится выдавить. Наверное, это будет не вся мужская часть украинских беженцев. Большинство, скорее всего, смогут избежать возвращения на родину», — отметил эксперт.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что Киев пошел на такие меры из-за безвыходного положения, но вряд ли кого-то вернет таким способом. По его словам, это максимальные меры для властей Украины:
«По факту это обрезание возможностей для людей вопреки и в нарушение конституции республики. Что-то другое тут вряд ли будет. Да и эта мера, вероятно, не будет эффективна. Паспорта у украинцев обычно десятилетние, большинство их получали в конце 2010-х. В итоге вряд ли много людей находятся в стадии окончания срока действия своих документов. Кроме того, в Европе есть давняя традиция у многих украинцев жить нелегально».
Внешняя переменная
Инициатива Киева заиграет совсем иными красками, если власти стран, где находятся украинские беженцы, пойдут навстречу и помогут вернуть мужчин на родину. О поддержке по этому треку уже заговорили в Польше, но не уточнили конкретные меры. Эту позицию разделяют не все, например, в Германии пообещали давать временное убежище украинцам даже с просроченным паспортом.
В украинском медиапространстве допускают несколько сценариев развития событий, если Европа все же согласится помочь Киеву.
- Во-первых, массовых депортаций никто не ждет, а вот отказа от продления статуса временного убежища для украинских мужчин — вполне.
- Во-вторых, предполагается вывод призывников из программы финансовой поддержки.
Впрочем, никаких официальных решений на уровне ЕС пока нет.
С точки зрения Безпалько, помощь Запада в данной ситуации возможна, а ее наличие будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий.
«Чем больше будет угроза катастрофы ВСУ в нынешнем составе на фронте, тем больше будут стимула выдавливать украинских граждан из Евросоюза на родину для того, чтобы они пополняли ряды вооруженных сил. Многие убеждают, что в ЕС на это не пойдет, так как там действуют права человека и можно всегда пойти в суд. Однако правовой механизм какой-то всегда можно придумать», — сказал эксперт.
Однако Бондаренко не согласен с тем, что западные политики решатся на меры по отправке украинских мужчин на родину, поскольку это противоречит их курсу:
«Это будет прямым нарушением хартии прав и свобод, поэтому европейцы никого высылать не будут на Украину. Заявления Польши тут демагогия и не более того. Сложно себе представить, что, например, немецкая полиция будут арестовывать украинцев и депортировать их на родину».