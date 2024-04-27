«Выдавить из ЕС»: какие у Киева шансы пополнить уехавшими украинцами ряды ВСУ Политолог Безпалько допустил депортации украинцев из ЕС для мобилизации

Власти Украины усиливают давление на уехавших за границу мужчин призывного возраста. По решению МИДа, консульские услуги для них заблокированы под предлогом обновления правил мобилизации. В Киеве уехавших украинцев обвинили в безразличии к выживанию родины. Сможет ли Украина добиться возвращения своих граждан и заручиться при этом поддержкой стран ЕС — в материале «Газеты.Ru».

«Не видите себя украинцем — сдавайте паспорт»

Находящиеся за границей украинские мужчины призывного возраста — от 18 до 60 лет — в конце апреля столкнулись с проблемами в странах пребывания. По решению МИДа страны, гражданам перестали оказывать консульские услуги в представительствах республики за рубежом — в частности выдавать новые загранпаспорта, в том числе уже готовые.

«Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что его не волнует его выживание, а потом приходит и хочет получать от этого государства услуги. Так не бывает. Наша страна находится в состоянии войны», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Это решение было принято властями республики в преддверии 18 мая, когда в силу вступят новые правила мобилизации в стране.

Закон в том числе обязывает украинцев за рубежом встать на воинский учет.

Кроме того, все военнообязанные в стране получат 60 дней, чтобы обновить свои данные в военкоматах, а если не сделают этого, то могут получить штрафы или запрет на управление транспортным средством.

Повестки теперь будут считать врученными даже без передачи лично в руки.

Как отметила депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, украинским мужчинам за границей, не желающим обновлять данные в военкоматах, стоит отказаться от гражданства страны:

«Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите, оставайтесь за границей».

«Положение безвыходное»

Как написала «Страна.ua», Киев таким образом записал украинских мужчин за рубежом в «предатели», в том числе и тех, кто много лет назад приехал на заработки в Европу или другие государства. Газета допустила, что это лишь усилит отток людей с Украины.

«Ситуация с запретом на консульские услуги показывает, что власти для активизации мобилизации могут пойти на меры, которые еще недавно казались нереальными. <...> Значительная часть украинцев постараются максимально «уйти в тень», чтоб не попадаться «на радары» госорганам. Тем, кто за границей это сделать будет проще. Но и те, кто на Украине будут искать все возможные способы. Либо попытаются покинуть страну», — говорится в материале.

Возможности влияния Киева на украинцев за рубежом довольно ограничены. Механизма для массовой экстрадиции не существует, а штучная занимает много времени и требует весомых аргументов. К тому же, просроченный загранпаспорт формально не станет серьезной помехой при запросе убежища в Евросоюзе или других странах.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают действия властей Украины в данном случае. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что решение Киева оставляет людей без документов, прав и поддержки.

«Вариантов у них несколько: либо ехать на Украину и попасть под мобилизацию, либо пытаться натурализоваться в странах пребывания, либо бежать дальше. Какую-то часть людей точно получится выдавить. Наверное, это будет не вся мужская часть украинских беженцев. Большинство, скорее всего, смогут избежать возвращения на родину», — отметил эксперт.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что Киев пошел на такие меры из-за безвыходного положения, но вряд ли кого-то вернет таким способом. По его словам, это максимальные меры для властей Украины:

«По факту это обрезание возможностей для людей вопреки и в нарушение конституции республики. Что-то другое тут вряд ли будет. Да и эта мера, вероятно, не будет эффективна. Паспорта у украинцев обычно десятилетние, большинство их получали в конце 2010-х. В итоге вряд ли много людей находятся в стадии окончания срока действия своих документов. Кроме того, в Европе есть давняя традиция у многих украинцев жить нелегально».

Внешняя переменная

Инициатива Киева заиграет совсем иными красками, если власти стран, где находятся украинские беженцы, пойдут навстречу и помогут вернуть мужчин на родину. О поддержке по этому треку уже заговорили в Польше, но не уточнили конкретные меры. Эту позицию разделяют не все, например, в Германии пообещали давать временное убежище украинцам даже с просроченным паспортом.

В украинском медиапространстве допускают несколько сценариев развития событий, если Европа все же согласится помочь Киеву.

Во-первых, массовых депортаций никто не ждет, а вот отказа от продления статуса временного убежища для украинских мужчин — вполне.

Во-вторых, предполагается вывод призывников из программы финансовой поддержки.

Впрочем, никаких официальных решений на уровне ЕС пока нет.

С точки зрения Безпалько, помощь Запада в данной ситуации возможна, а ее наличие будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий.

«Чем больше будет угроза катастрофы ВСУ в нынешнем составе на фронте, тем больше будут стимула выдавливать украинских граждан из Евросоюза на родину для того, чтобы они пополняли ряды вооруженных сил. Многие убеждают, что в ЕС на это не пойдет, так как там действуют права человека и можно всегда пойти в суд. Однако правовой механизм какой-то всегда можно придумать», — сказал эксперт.

Однако Бондаренко не согласен с тем, что западные политики решатся на меры по отправке украинских мужчин на родину, поскольку это противоречит их курсу:

«Это будет прямым нарушением хартии прав и свобод, поэтому европейцы никого высылать не будут на Украину. Заявления Польши тут демагогия и не более того. Сложно себе представить, что, например, немецкая полиция будут арестовывать украинцев и депортировать их на родину».