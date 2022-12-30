Как в компьютерной игре: Кулеба сравнил поставки оружия Украине с прохождением «уровней»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью «РБК-Украина». В нем он заявил, что россиян надо запихнуть «в их границы и закрыть на замок». Глава МИД Украины также выразил мнение, что одобрение передачи Киеву ЗРК Patriot стало «психологическим переломом». Дипломат считает, что это похоже на компьютерную игру — Украина будто проходит «уровни», получая оружие, в котором ранее было отказано.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал Запад вместо того, чтобы пытаться изменить Россию, изолировать ее. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Для меня сейчас главное <…> утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится <…> Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию», – сказал он.

Кулеба считает, что нужно запихнуть россиян «в их границы и закрыть на замок». Для этого украинские власти в последнее время все активнее призывают исключить Россию из Совбеза ООН. Но поскольку страна остается постоянным членом совета, это невозможно – Россия имеет право вето, напоминала ранее Москва.

В этом же интервью Кулеба заявил, что поставки Киеву ПВО Patriot от США – это «психологический перелом».

Он подчеркнул, что власти Украины боролись «больше года за Patriot, и получили».

«Предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала», – уверен дипломат.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом. На фоне этой встречи госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что в новый пакет военной помощи на сумму $1,85 млрд войдет одна установка системы Patriot, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская сторона по дипломатическим каналам сообщила России, что не планирует отправлять на Украину специалистов для обучения военных управлению системами Patriot.

«Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется», – сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он подчеркнул, что такое решение Вашингтон принял «именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России».

По словам представителей США, комплексы Patriot будут вводить в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию, добавил министр.

Американский портал Military Watch считает, что подход Пентагона к поставкам делает это ПВО уязвимыми и бесполезными для армии Украины.

«Ограниченное количество батарей Patriot, которые отправят Киеву, при быстром истощении других ПВО Украины означает, что они могут оказаться крайне уязвимыми, а отсутствие американских или других сил НАТО, сопровождающих системы, оставляет их без защиты», – отмечается в материале.

Patriot является одним из ключевых элементов интегрированной системы ПВО США. Различные варианты комплексов отличаются дальностью – от 30 до 160 км, а также своим предназначением. Есть модификации, которые предназначены для перехвата баллистических ракет.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что поставки ЗРК Patriot затягивают конфликт на Украине.

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», – сказал глава государства журналистам после заседания Госсовета 22 декабря.

Он также отметил, что Patriot – «это достаточно старая система». «Она не работает так, скажем, как наша С-300», – утверждает Путин. Он также считает, что российские войска «пощелкают и Patriot».

Новое оружие для новых уровней

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил поставки вооружения от Вашингтона с компьютерной игрой, где следующими уровнями становится другое оружие, которое США отказываются поставлять.

«Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим?» – задался вопросом дипломат в разговоре с «РБК-Украина».

В ответ на вопрос о том, есть ли уверенность, что в следующем году поставки ATACMS и современных ударных дронов будут одобрены, Кулеба ответил: «В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя».

21 декабря Зеленский попросил Байдена во время переговоров передать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, но он услышал лишь отказ, пишет Politico со ссылкой на источник.

При этом, ATACMS – это не единственное оружие, которое требуют украинские представители. 30 декабря Кулеба также заявлял, что военным Украины не хватает и западных ракет для ПВО IRIS-T, которые поставляет Германия. По словам главы МИД Украины, на складах ВСУ закончились запасы «из-за того, что это совершенно новая система», пишет РИА Новости.

Заявление Кулебы прозвучало несмотря на то, что 15 декабря правительство Германии отчиталось о передаче Киеву дополнительные ракеты для IRIS-T (их количество не уточнялось), а также 30 тыс. снарядов калибра 40 мм.