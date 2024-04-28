Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси делает публикации о культуре в надежде расположить к себе россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает kp.ru.

Трейси ранее назвала эпизод романа Михаила Булгакова »«Мастер и Маргарита» «Великий бал у сатаны» весенним балом полнолуния.

«В преддверии страстной недели Трейси решила расположить к себе россиян, нажав на точки взаимопроникновения культур. Выбрала она для этого вполне себе библейскую тему и наведалась в Дом-музей Булгакова. Люблю, когда англосаксы решают рассказать нам о нашей культуре», — заявила Захарова.

28 апреля Захарова заявила, что Молдавии следует пересмотреть свою политику в отношении приднестровского конфликта, чтобы добиться подвижек в процессе его урегулирования.

В этот же день она сказала, что многие на Западе уже поняли, что на изъятие российских зарубежных активов Россия жестко ответит, при этом РФ не уступит освобожденные регионы в обмен на замороженные активы.

Ранее Захарова заявила, что Россия внимательно следит за всеми маневрами НАТО.