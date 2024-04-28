Суд признал виновным фронтмена «Коррозии металла» Троицкого

Суд оштрафовал фронтмена группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого («Паук») за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, музыкант должен будет заплатить 1 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении.

Суд установил, что на концерте 27 апреля в нижегородском клубе продавались различная атрибутика с запрещённой нацистской символикой. Речь об изображении на футболке «Мертвой головы» (череп со скрещенными костями), относящейся к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Запрещенную символику нашли и на одной из книг, отметили журналисты.

Сам же «Паук» обратил внимание, что не продавал сомнительные товары, и добавил, что часть атрибутики привез другой человек.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение», — сказал на суде Троицкий, подчеркнув, что у него не было умысла вести какую-то пропаганду.

В ночь на 28 апреля в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого и двух других участников коллектива.

Директор группы Мария Рунова рассказала «Газете.Ru», что силовики вели себя очень жестко. По ее словам, посетителей раздевали и искали татуировки, а пришедшего на костылях фаната избили.

Ранее «Паука» задерживали в Москве за «перформанс с водкой».