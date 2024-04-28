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Суд признал виновным фронтмена «Коррозии металла» Троицкого

Солиста «Коррозии металла» Троицкого оштрафовали на 1 тыс. рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Суд оштрафовал фронтмена группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого («Паук») за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, музыкант должен будет заплатить 1 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении.

Суд установил, что на концерте 27 апреля в нижегородском клубе продавались различная атрибутика с запрещённой нацистской символикой. Речь об изображении на футболке «Мертвой головы» (череп со скрещенными костями), относящейся к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Запрещенную символику нашли и на одной из книг, отметили журналисты.

Сам же «Паук» обратил внимание, что не продавал сомнительные товары, и добавил, что часть атрибутики привез другой человек.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение», — сказал на суде Троицкий, подчеркнув, что у него не было умысла вести какую-то пропаганду.

В ночь на 28 апреля в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого и двух других участников коллектива.

Директор группы Мария Рунова рассказала «Газете.Ru», что силовики вели себя очень жестко. По ее словам, посетителей раздевали и искали татуировки, а пришедшего на костылях фаната избили.

Ранее «Паука» задерживали в Москве за «перформанс с водкой».

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